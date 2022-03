Juventus Turin - FC Villareal: Datum und Übertragung in der Champions League

Juventus Turin trifft in der Champions League auf den FC Villareal. Holen Sie sich hier bei uns alle Infos rund um Datum, Uhrzeit, Sender, Übertragung, Live-Ticker und Bilanz.

In der Rückrunde des Achtelfinals der diesjährigen Champions League-Saison trifft Juventus Turin auf den FC Villareal. Wann und wie können Sie die Partie sehen? Gibt es eine Übertragung im Free-TV? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Datum, Uhrzeit, Übertragung, Live-Ticker sowie eine Bilanz für Sie.

Juventus Turin - FC Villareal in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Termin für die Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Villareal im Achtelfinale der Champions League 2021/22 ist festgelegt auf Mittwoch, den 16. März 2022. Anstoß ist um 21 Uhr, gespielt wird in der italienischen Großstadt Turin, was dem italienischen Verein einen Heimvorteil verschafft.

Juventus Turin gegen den FC Villareal: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Weder über Sky noch im Free-TV werden die Spiele der Champions League 2021/22 dieses Mal zu sehen sein. Sie müssen also auf die kostenpflichtige Variante der Übertragung zurückgreifen: Amazon Prime Video oder DAZN. Die Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Villareal wird es bei Letzterem zu sehen geben.

Video: SID

Hier die wichtigsten Daten zum Spiel in der Übersicht:

Spiel: Juventus Turin vs. FC Villareal, Rückspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League 2021/22

vs. FC Villareal, Rückspiel im Achtelfinale der 2021/22 Datum : Mittwoch, 16. März 2022

Mittwoch, 16. März 2022 Uhrzeit : 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Allianz Stadium , Turin

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Liveticker zum CL-Spiel Juventus Turin vs. FC Villareal

Sie haben keine Möglichkeit, die Spiele der Champions League 2021/22 im Fernsehen oder Stream zu verfolgen, möchten aber dennoch nichts verpassen? Dann haben wir die Lösung! Mit unserem Live-Ticker können Sie stets auf dem neusten Stand bleiben, denn er liefert alle Infos zur aktuell laufenden Partie. Sei es der aktuelle Spielstand, Tore, Auswechslungen oder gelbe und rote Karten. In unserem digitalen Datencenter erfahren Sie außerdem alles Wissenswerte rund um die Champions League wie Tabelle oder den Verlauf. So müssen Sie keine Partie verpassen!

Lesen Sie dazu auch

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

In dieser Saison der Champions League wird es kein Spiel im Free-TV zu sehen geben. Zuschauer müssen also auf das Bezahlfernsehen und kostenpflichtige Streaming-Anbieter zurückgreifen. So zeigt Amazon Prime Video insgesamt 16 der Partien, DAZN alle weiteren.

Die Kosten für ersteren Anbieter belaufen sich derzeit auf 7,99 Euro im Monat. Für DAZN liegen die monatlichen Kosten nach einer Preiserhöhung nun bei 29,99 Euro.

Juventus Turin gegen den FC Villareal: Bilanz beider Mannschaften

Die beiden Vereine Juventus Turin und der FC Villareal trafen in ihrer gesamten Fußball-Laufbahn bisher noch kein einziges Mal aufeinander. Das Hinspiel wird die erste Begegnung zwischen den beiden Mannschaften sein, das Rückspiel am 16. März die zweite.

Die italienische Mannschaft befand sich in der Gruppenphase der Champions League 2021/22 auf Platz 1 ihrer Gruppe H mit insgesamt 15 Punkten, der FC Villareal markiert mit 10 Punkten den zweiten Platz in Gruppe F.

Das letzte Mal, dass Juventus Turin sich in das Finale der Champions League spielen konnte, war im Jahr 2017. Dieses verloren sie jedoch. Die italienische Liga gewann allerdings keine Mannschaft so oft wie die Turiner, das letzte Mal 2019/20. Der FC Villareal wurde in der vergangenen Saison 2020/21 Sieger des UEFA-Pokals. Bei der Champions League standen sie zuletzt 2005/6 im Halbfinale.