Juventus Turin - VfB Stuttgart live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 2024/25

Juventus Turin ist der dritte von acht Gegnern, mit denen es der VfB Stuttgart in der neuen Ligaphase der Champions League 2024/25 zu tun bekommt. Der italienische Rekordmeister konnte die Königsklasse bislang einmal gewinnen - dieser Sieg liegt allerdings schon eine ganze Weile zurück: 1996 schafften es die „Bianconeri“ bis ins CL-Endspiel und trafen dort auf Ajax Amsterdam. Im Elfmeterschießen konnten sie sich schließlich mit 4:2 gegen die Niederländer durchsetzen.

Damals wurde Juventus noch von Marcello Lippi trainiert, heute fungiert Thiago Motta als Cheftrainer bei den Italienern. Beim VfB Stuttgart hat derweil Sebastian Hoeneß das Sagen. Die Schwaben können im Gegensatz zu ihrem nächsten Gegner noch keinen Champions-League-Titel vorweisen. Ihre diesjährige Teilnahme am größten europäischen Wettbewerb auf Klubebene ist die erste seit der Saison 2009/10. In die Ligaphase 24/25 startete der amtierende deutsche Vizemeister durchwachsen - gegen Real Madrid verlor der VfB trotz guter Leistung mit 1:3, im Spiel gegen Sparta Prag kam der Bundesligist nicht über ein 1:1 hinaus.

Am 3. Spieltag geht es für Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft in die piemontesische Hauptstadt Turin. Wann genau findet das Spiel zwischen Juventus und dem VfB Stuttgart statt? Wie sieht es mit der Übertragung im TV und Stream aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier.

Juventus Turin gegen den VfB Stuttgart in der Champions League: Datum, Uhrzeit und Anstoß

Die Begegnung zwischen Juventus Turin und dem VfB Stuttgart findet laut Spielplan der Champions League 2024/25 am 22. Oktober 2024 statt. Dieser Termin fällt auf einen Dienstag. Angepfiffen wird die Partie um Punkt 21 Uhr, Austragungsort ist die Heimspielstätte der Italiener - das Juventus Stadium.

Juventus Turin - VfB Stuttgart live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 obliegt auch in der aktuellen Spielzeit wieder den beiden Streaming-Anbietern Amazon Prime Video und DAZN. Im Free-TV gibt es hingegen keine Spiele zu sehen - die einzige Ausnahme bildet das Finale, welches am 31. Mai 2025 ausgetragen wird. Die meisten Partien der Champions-League-Saison 24/25 überträgt DAZN exklusiv, Amazon Prime hat sich derweil die Rechte für eine Dienstagspartie pro Spieltag gesichert.

Am 3. Spieltag der Ligaphase zeigt Amazon Prime die Begegnung zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund - das Match zwischen Juventus Turin und dem VfB Stuttgart läuft folgerichtig nur bei DAZN. Wer das Spiel also live verfolgen möchte, kommt um ein Abonnement nicht herum. Die günstigste Variante eines solchen kostet derzeit 34,99 Euro pro Monat. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Juventus Turin vs. VfB Stuttgart (CL-Ligaphase 24/25, Spieltag 3/8)

Datum: Dienstag, 22. Oktober 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Juventus Stadium, Turin (ITA)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Juventus Turin vs. VfB Stuttgart in der Champions League: Das sagt die Bilanz

Beim CL-Spiel am 22. Oktober treffen Juventus und der VfB zum ersten Mal überhaupt aufeinander. Dementsprechend erübrigt sich die Frage nach der Bilanz von selbst. Da die „Bianconeri“ im Gegensatz zu den Schwaben während der letzten Jahre immer wieder mit kurzen Unterbrechungen in der Königsklasse vertreten waren und diese bereits einmal gewinnen konnten, haben sie eventuell einen kleinen Vorteil. Auch die Tatsache, dass das Spiel in Turin stattfindet, könnte ihnen in die Karten spielen. Der noch sieglose VfB geht zudem mit mehr Druck in die Partie. Bitter für Juventus: Stammkeeper Michele Di Gregorio fehlt gesperrt, nachdem er im letzten CL-Duell gegen RB Leipzig die Rote Karte sah.