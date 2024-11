Die ungewöhnliche Karriere des Stefan Ortega

Abstiege müssen eine Karriere nicht hemmen. Andreas Köpke beispielsweise war ein herausragender Rückhalt, obwohl er mit seinen Klubs Kiel, Charlottenburg, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Nürnberg (zweimal) wiederholt die Klasse nicht halten konnte. Nach seiner aktiven Laufbahn assistierte Köpke Bundestrainer Joachim Löw und nahm sich der Torhüter an. Vor der EM 2021 berief Löw Stefan Ortega auf Abruf ins Aufgebot. Er dürfte dabei Köpkes Ratschlag gefolgt sein.

Ortega war bis zum damaligen Zeitpunkt bereits zweimal abgestiegen, hatte allerdings auch dank einer bemerkenswerten persönlichen Saison gerade mit Arminia Bielefeld den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. Die Vorzüge des Keepers waren augenscheinlich. Nicht nur, dass er mit hervorragenden Reaktionen auf der Torlinie glänzte, er brachte auch Stürmer Fabian Klos immer wieder durch seine präzisen weiten Bälle ins Spiel.

Stefan Ortega ist als dritter Torhüter nominiert

In den Kader der Europameisterschaft hat es Ortega diesmal nicht geschafft und möglicherweise wird der 32-Jährige auch heuer kein Länderspiel absolvieren, immerhin aber ist er nun schon einen Schritt weiter. Julian Nagelsmann hat Ortega für die beiden kommenden Partien gegen Bosnien und Ungarn nominiert. Das ist zumindest insofern überraschend, als dass Ortega bei seinem Klub nicht einmal Stammtorwart ist. Nachdem er 2022 abermals mit der Arminia abgestiegen war, verließ er unter Tränen den Klub – und fand in Manchester einen neuen. Die Fans von ManCity fragten sich zwar, war Pep Guardiola mit dem Keeper eines deutschen Absteigers anzufangen gedenkt, aber da es sich nur um den Ersatztorhüter handelte, maßen sie der Personalie nicht viel Bedeutung bei.

Auch heute ist Ortega hinter dem Brasilianer Ederson noch zweiter Mann, allerdings vertraute ihm Guardiola in einigen wichtigen Partien den Part zwischen den Pfosten an. Vor allem die technischen Fähigkeiten des Keepers beeindrucken den Trainer. Ortega selbst sagte gegenüber DAZN, dass er „technisch in der dritten Liga“ spielen könne: „Sobald ich aufhöre mit professionellem Fußball, wird man mich nicht mehr im Tor sehen. Ich will Zehner oder Stürmer sein.“

Bis dahin aber wird noch ein wenig Zeit vergehen. Dem Vernehmen nach möchte er spätestens zur kommenden Saison in seinem Verein Stammtorwart sein. Wenn das nicht in Manchester möglich ist, würde er den Klub wohl verlassen, um an anderer Stelle regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Das würde wohl die Chancen erhöhen, sein erstes Länderspiel zu feiern.