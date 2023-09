Kanu-WM: Goldenen Zeiten folgt eine magere Ausbeute

Auch Olympiasiegerin Ricarda Funk sorgt nicht für die erste deutsche Medaille bei der Kanuslalom-WM, sichert dafür aber den dritten Quotenplatz für Paris ab. Trotzdem steht am Ende eine ernüchternde WM-Bilanz.

Die zuletzt so erfolgsverwöhnten deutschen Slalomkanuten haben ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris eine ernüchternde WM erlebt. Mit Ricarda Funk, Andrea Herzog und Sideris Tasiadis blieben alle drei Titelverteidiger medaillenlos. Athletinnen und Athleten des Deutschen Kanu-Verbands (DKV) hatten in Tokio 2021 vier von vier möglichen Olympia-Medaillen geholt und bei der Heim-WM vergangenes Jahr auf dem Augsburger Eiskanal mit fünfmal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze eine spektakuläre Ausbeute eingefahren. Die Titelkämpfe im Lee Valley White Water Centre, das 30 Kilometer nördlich von London liegt, zeigten ein Kontrastprogramm. "Das Ergebnis ist nicht das, was wir uns alle erhofft und vorgestellt hatten. Keiner aus der gesamten Mannschaft war in der Lage, seine individuelle Leistungsfähigkeit hier abzurufen. Von daher waren wir auch nicht wirklich konkurrenzfähig", fand Cheftrainer Klaus Pohlen deutliche Worte. Und: "Da gibt es nichts mehr schönzureden."

Ein Fehler an Tor sechs kostet Funk zu viel Zeit

Tokio-Olympiasiegerin und Wahl-Augsburgerin Funk verpasste den WM-Titel-Hattrick. Nach einem Fehler an Tor sechs fehlten ihr im Kajak als Siebte 3,26 Sekunden für den Sieg. Den holte sich Australiens Superstar Jessica Fox. "Oben ist mir einmal das Boot verlaufen, dann musste ich korrigieren und habe es nicht geschafft, die Geschwindigkeit beizubehalten. Dann habe ich zusätzlich noch zwei Strafsekunden kassiert, das war dann schon ein ganz schönes Brett direkt am Start", sagte Funk. Danach habe sie alles versucht und sei volles Risiko gegangen, am letzten Aufwärtstor aber noch einmal ein bisschen Zeit liegen lassen.

Bundestrainer will jetzt jeden Stein umdrehen

Pohlen will nun die unmittelbare WM-Vorbereitung hinterfragen, denn vor allem die Frauen hätten die Saison dominiert und Topergebnisse eingefahren. "Zum Schluss waren wir aber nicht in der Lage, diese hier umzusetzen. Jetzt müssen wir jeden Stein umdrehen und schauen, woran es gelegen hat." Dabei hatte Doppelstarterin Elena Lilik aus Augsburg mit Platz vier im Canadier noch für die beste Platzierung gesorgt. Im Kajak kenterte sie kurz vor dem Ziel und verpasste das Finale. "Bis zum letzten Tor war ich mit dem Halbfinale sehr, sehr zufrieden", sagte Lilik. "Ich war auf einer guten Linie, das Gefühl kann mir keiner mehr nehmen." Erst vor dem letzten Tor habe sie den Druck auf dem Paddel verloren, "und zu spüren bekommen, welche Gewalt das Wildwasser hier wirklich hat". Das sei vor allem deshalb ärgerlich, "weil ich klar auf Finalkurs gewesen bin". Trotzdem werde sie gestärkt aus dem Wettkampf rausgehen, denn sie wisse, dass der Lauf bis dahin top war. "Das nehme ich mit, alles andere kann man jetzt nicht mehr beeinflussen."

Der Olympia-Dritte Sideris Tasiadis, ebenfalls aus Augsburg, war als Titelverteidiger im Canadier nach zwei Fehlern auf Rang acht ins Ziel gekommen.

Immerhin: deutsches Team sichert sich drei von vier Olympia-Startplätzen

Als Trost für das deutsche Team bleiben drei von vier olympischen Quotenplätzen für Paris 2024: zwei im Canadier und einer im Kajak der Frauen. Da diese Plätze nicht personengebunden sind, werden die Paris-Tickets im Frühjahr in Augsburg und Markkleeberg ausgefahren. Nicht dabei sind die Kajak-Männer um den Olympia-Dritten Hannes Aigner aus Augsburg, der nur 29. wurde. Er habe im Vorfeld mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt und sei deshalb nicht in Topform nach England gereist, sagte Aigner. "Ich konnte im Sommer deutlich weniger trainieren als ich wollte – das habe ich hier gemerkt. Grundsätzlich wäre nicht nur bei mir, sondern beim ganzen Team mehr drin gewesen. Insgesamt eine Leistung, die unter unseren Erwartungen und Möglichkeiten ist", so Aigner. Besonders ärgerlich sei dabei das Verpassen des Olympia-Quotenplatzes im Kajak.

Auch deshalb will Pohlen jetzt den Fokus auf die neue Disziplin Kajak-Cross legen. Bei der WM gingen die deutschen Starterinnen und Starter allerdings ebenfalls leer aus. Zum Abschluss der Titelkämpfe am Sonntag kam für alle das vorzeitige Aus. Beim Weltcup in Prag im nächsten Jahr werden aber noch drei Paris-Tickets vergeben. "Da haben wir noch eine Chance", sagte Pohlen. Auch Aigner ist dann im Rennen. "Die letzte Möglichkeit, Olympia jetzt noch zu sehen, ist der Kajak-Cross", sagte er. Das sei nun sein großes Ziel.