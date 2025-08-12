Mutiger Nachwuchs schwimmt und paddelt durch den Augsburger Eiskanal

Laura ist zehn Jahre alt und seit zwei Jahren begeisterte Jungkanutin. Beim „Kanu Kids Day“ in Augsburg paddelte das Mädchen aus Baden-Württemberg mit voller Konzentration auf der Jugendstrecke am Augsburger Eiskanal durch eine kleine Slalomkombination aus Auf- und Abwärtstoren, die Emily Apel für ihre Schützlinge ausgesucht hatte. Acht Kinder beaufsichtigte die 22-jährige Kanutin vom TSV Schwaben Augsburg. Neun andere versuchten sich unterdessen auf dem Eiskanal mit Apels Schwester Elena Lilik, der Canadier-Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Paris, an der Ideallinie. Es war der zweite „Kanu Kids Day“, zu dem die Augsburger Schwestern an ihre Heimstrecke geladen hatten. Trainingseinheiten, die für die beiden Kadersportlerinnen des deutschen Kanuslalomteams ebenso etwas ganz Besonderes sind wie für den Paddelnachwuchs.

„Wir haben auch so angefangen“, erinnerte Elena Lilik an ihren Einstieg in den Sport, als sie viel Unterstützung durch ihren Mentor Sideris Tasiadis fand, dem zweifachen Olympiamedaillengewinner und Canadier-Weltmeister von 2022. Heute möchte Lilik ihrerseits Vorbild sein für den Nachwuchs, möchte Tipps geben und Spaß am Paddeln vermitteln. Im Gegenzug genießen sie und ihre Schwester Fröhlichkeit und die Lernbereitschaft der Buben und Mädchen. „Die Kinder haben eine Leichtigkeit, die im Spitzensport manchmal verloren geht“, schwärmte Lilik.

Beim Weltcup-Finale am Eiskanal sind die Augsburger Schwestern im Einsatz

Sie selbst hat in den vergangenen Monaten erlebt, wie hart gesundheitliche Rückschläge für eine Leistungssportlerin sein können. Die 26-Jährige, die 2021 Weltmeisterin im Canadier Einer wurde und bei ihrer Olympia-Premiere vergangenes Jahr Silber gewann, musste Anfang des Jahres an der Hand operiert werden. Nun kämpft sie sich zurück an die internationale Spitze. Auch ihre Schwester Emily ist seit diesem Jahr Kadermitglied der Leistungsklasse im Kajak Einer der Frauen und ist bei internationalen Wettkämpfen im Einsatz. Gemeinsam werden sie im DKV-Team die letzten zwei wichtigen Saisonhöhepunkte bestreiten: das Weltcup-Finale auf ihrer Heimstrecke am Augsburger Eiskanal vom 4. bis 7. September und die Weltmeisterschaft vom 29. September bis 4. Oktober in Penrith, Australien.

Icon vergrößern Emily Apel beaufsichtigt beim „Kanu Kids Day“ die jungen Kanuten und Kanutinnen beim Durchfahren der Slalomtore auf der Jugendstrecke am Augsburger Eiskanal. Foto: Fred Schöllhorn Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Emily Apel beaufsichtigt beim „Kanu Kids Day“ die jungen Kanuten und Kanutinnen beim Durchfahren der Slalomtore auf der Jugendstrecke am Augsburger Eiskanal. Foto: Fred Schöllhorn

Mit Schwimmwesten treiben die Kinder den Eiskanal hinunter

Doch zuvor widmeten sie sich den Kindern, denen sie beim selbst entwickelten „Kanu Kids Day“ ein umfangreiches Trainingspaket anboten. Begonnen bei einer kleinen Vorstellungsrunde und einem gemeinsamen Aufwärmprogramm bis hin zu den unterschiedlich schwierigen Einheiten im Wildwasser. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten Paddelerfahrung nachweisen, doch ohnehin waren fast alle schon Mitglied in einem Kanuverein. Und sie stellten sich am Ende der knapp zweistündigen Trainingseinheiten der großen Mutprobe: dem Durchschwimmen des Eiskanals. An der Seite von Elena Lilik, die ein Auge auf alle hatte und Hilfestellung bot, wenn das Wildwasser zu sehr tobte. „Ich war früher ein richtiger Schisser und hätte mir gewünscht, dass es so einen „Kids Day“ damals schon gegeben hätte“, erzählte Elena Lilik lachend und stellte klar, dass eine solche Spaß-Aktion auch psychologisch großen Sinn ergibt: „So haben die Kinder die Möglichkeit, die Angst vor dem Wasser zu überwinden.“

Rodel-Olympiasieger Felix Loch grillt Würstchen

Dank der Schwimmwesten erwies sich das Durchschwimmen des Eiskanals als ein spannender wie lehrreicher Abschluss eines Kanutages, an dessen Ende sich alle mit Grillwürstchen stärken konnten. Die von einem äußerst prominenten Sportler gebruzzelt wurden: dem dreifachen Rodel-Olympiasieger Felix Loch, der wie auch seine Frau Lisa eng mit den Augsburger Schwestern zusammenarbeitet und Aktionen wie den „Kids Day“ mit ihnen entwickelt. Und mit Blick auf den Paddelnachwuchs vor Ort und die Olympischen Spiele 2040, die vielleicht in Deutschland stattfinden könnten, wagten sich Elena und Emily an eine spannende Prognose: „Natürlich könnte da einer oder eine dabei sein, der sich später mal für einen Olympiaeinsatz eignet.“