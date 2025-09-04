Spannung pur: Weltcup-Finale im Kanu-Slalom – Ricarda Funk kämpft um den Gesamtsieg im Augsburger Eiskanal

Der Eiskanal ist seit Mittwochmorgen geflutet, die weltbesten Kanuslalom-Fahrer können sich nun auf das Weltcupfinale konzentrieren. Dabei sind weder bei den Frauen noch bei den Männern in den drei Wettbewerben Kajak (sitzend mit Doppelpaddel), Canadier (knieend mit Stechpaddel) und Kajak-Cross (Kopf-an-Kopf-Rennen) Entscheidungen gefallen. Die stehen nun im fünften und letzten Weltcup in Augsburg an. Was besonders spannend ist: Auf dem Eiskanal wird die doppelte Punktzahl vergeben.

Kanuslalom-WM Ende September in Australien

Im deutschen Team, das so auch zu den Weltmeisterschaften in Sidney (Australien) vom 29. September bis 4. Oktober reisen wird, sind sieben Augsburger Starter im Einsatz.

Allerdings liegt nur Ricarda Funk als Gesamtweltcup-Führende im Kajak-Einer in einem Wettbewerb unter den Top Fünf. Funk startet zwar für ihren Heimatverein KSV Bad Kreuznach, lebt und trainiert aber die meiste Zeit in Augsburg. Sie hofft, vor heimischem Publikum den Weltcup-Gesamtsieg aus dem Vorjahr zu verteidigen. Die 33-Jährige hat mit 192 Punkten zwölf Zähler Vorsprung auf Evy Leibfahrt aus den USA.

Elena Lilik gewinnt im Canadier nach Hand-Operation

Mit Elena Lilik (Kanu Schwaben) hat Augsburg eine weitere aussichtsreiche Kandidatin in zwei Wettbewerben. Die Schwaben-Kanutin startet im Kajak-Einer und Canadier-Einer. Lilik musste nach einer Handoperation lange pausieren und überraschte am vergangenen Wochenende in Tacen mit einem Sieg im Canadier-Einer. Damit kletterte sie in diesem Wettbewerb auf Rang 20 der Weltrangliste und könnte sich noch nach vorne fahren.

Emily Apel (Kanu Schwaben) fährt ihre erste volle Weltcup-Saison im Kajak-Einer und sammelt derzeit erste Erfahrungen über die ganze Saison. Die 22-Jährige zeigt dabei schon starke Leistungen, muss aber aber auch immer noch Rückschläge hinnehmen.

Augsburger Kanuten mit Licht und Schatten

Bei den Augsburger Männern wechseln sich in dieser Saison immer wieder Licht und Schatten in den Leistungen ab. Lokal–Matador Sideris Tasiadis (KSA) versucht, im Canadier-Einer auf dem heimischen Eiskanal in Topform zu fahren. Hannes Aigner (Augsburger Kajak Verein) geht im Kajak-Einer mit der gleichen Zielsetzung ins Rennen.

Noah Hegge will im Kajak und beim Kajak-Cross vor den Freunden und der Familie im Eiskanal überraschen. Stefan Hengst, der seit zehn Jahren in Friedberg lebt, aber für Hamm startet, hofft im turbulenten und umkämpften Kajak-Cross den Heimvorteil nutzen zu können.

Zeitplan Freitag, 5. September

Kajak Einer K1 (Frauen und Männer)

Vorläufe ab 9.30 Uhr, Semifinale ab 14 Uhr, Finale ab 16 Uhr Samstag, 6. September

Canadier C1 (Männer und Frauen)

Vorläufe ab 9.55 Uhr, Semifinale ab 14 Uhr, Finale ab 16 Uhr Sonntag, 7. September

Kajak Cross (Männer und Frauen)

Einzelläufe ab 9.40 Uhr, Head-to-Head ab 12.55 Uhr