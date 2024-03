Kanu-Weltcup

Augsburgs Wasser-Denkmäler stehen am 2. Juni im Fokus des Sports

Der Kanuslalom-Weltcup findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni am Augsburger Eiskanal statt, ebenfalls am 2. Juni feiert der Welterbelauf in Augsburg Premiere. Auf dem Bild: Blick auf das Finale der Kanu WM 2022.

Plus Am Finaltag des Kanuslalom-Weltcups am Eiskanal findet auch der erste Welterbelauf statt. Die Stadt verspricht sich Synergieeffekte, auf den Straßen könnte es Behinderungen geben.

Von Andrea Bogenreuther

Der 2. Juni 2024 wird ein großer Tag für die Sportstadt Augsburg. Gleich zwei sportliche Großveranstaltungen werden an diesem Sonntag ausgetragen: Zum einen feiert der erste Wasser-Welterbelauf mit 1500 Läuferinnen und Läufern seine Premiere, zum anderen ist es der Finaltag des Kanuslalom-Weltcups am Augsburger Eiskanal, zu dem die internationale Paddelelite in die Fuggerstadt kommt. Eine gemeinsame Schnittmenge gibt es auf jeden Fall, denn auch die Kanu-Olympiastrecke von 1972 gehört zu den 22 Wasser-Welterbe-Standorten der Stadt. Die Laufstrecke des 21,1 Kilometer langen Halbmarathons führt vom Start und Ziel am Augsburger Rathaus an verschiedenen Wasserdenkmälern vorbei bis hinaus an den Kuhsee und den Hochablass, und damit auch in die direkte Nachbarschaft des Weltcup-Geschehens.

Aus Sicht der Augsburger Stadtverwaltung ergeben sich durch diese Streckenführung eher zusätzliche Synergien als Behinderungen, betont Johannes Heiß, Projektleiter Sport und Kultur bei der Stadt. "Als drittgrößte Stadt Bayerns verträgt Augsburg zwei hochkarätige Sportveranstaltungen an einem Wochenende. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die zur Kanustrecke kommen, haben darüber hinaus die Möglichkeit, beim Welterbelauf dabei zu sein, und umgekehrt. Es gab im Vorfeld zu den Planungen des Welterbelaufs Gespräche mit dem Veranstalter des Kanu-Weltcups, der eine Überschneidung ebenfalls unkritisch sieht."

