Kanu-Weltcup Funk Weltcup-Zweite - Im Cross «nicht konkurrenzfähig»

Nach dem enttäuschenden Abschneiden in Paris ist Tokio-Olympiasiegerin Funk wieder in einer Topverfassung. Beim Weltcup in Ivrea kam sie auf Rang zwei und hat noch Chancen auf den Gesamtweltcup.