So ist die Kanu-WM in Augsburg im TV zu sehen

Von Dienstag bis Sonntag findet am Augsburger Eiskanal die Kanuslalom-WM statt. Wie das Turnier im TV zu sehen sein wird.

Augsburg ist Gastgeber der Kanuslalom-WM: Von Dienstag, 26. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, geht es am Eiskanal um Medaillen und Titel. Wer sich das Spektakel aus nächster Nähe ansehen will, kann sich Tickets über die Online-Verkaufsplattform besorgen. Für diejenigen, die keine Zeit haben (oder keine Karten mehr bekommen haben), gibt es zumindest zum Finale der WM die Möglichkeit, das Turnier im TV zu verfolgen: Der Bayerische Rundfunk überträgt die WM.

Im Kajak am Samstag, 30. Juli 2022, ruhen die Hoffnungen vor allem auf Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk, der amtierenden Weltmeisterin Elena Lilik und Hannes Aigner, Olympia-Bronzemedaillengewinner 2012 und 2021. Am darauffolgenden Sonntag im Canadier steht dann der ebenfalls schon mit olympischem Silber und Bronze dekorierte Sideris Tasiadis im Mittelpunkt.

Das BR Fernsehen zeigt an beiden Tagen die Finals ab 12 Uhr am Samstag bzw. ab 11.30 Uhr am Sonntag, die Halbfinals werden bereits ab 9 Uhr live auf BR24sport.de übertragen. Der Moderator ist Markus Othmer, die Kommentatoren sind Ann-Kathrin Rose und Tobias Barnerssoi. (AZ)

