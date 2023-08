Kanu-WM 2023 in Duisburg: Termine, Tickets, Programm und Übertragung

Die Kanu-WM 2023 findet in Duisburg statt. Alle Infos rund Termine, Tickets, Programm sowie Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Die besten Kanutinnen und Kanuten der Welt treffen sich Ende August in Duisburg - sie paddeln dort um Titel und Tickets für noch höhere Weihen. Mehr als 1000 Athleten und Athletinnen aus 100 Nationen werden ganz großen Sport bieten - satte 42 Finals stehen auf dem Programm. An den letzten drei Wettkampf-Tagen werden auf der Werdau-Bahn im Sportpark Duisburg Weltmeisterinnen und Weltmeister gekürt, und es geht noch um viel mehr: über Duisburg nach Paris. Die WM ist nämlich die wichtigste Quali-Regatta für die Olympischen und Paralympischen Spiele. Wir versorgen Sie hier mit den wichtigsten Facts & Figures zu diesem herausragenden Sport-Event.

Kanu-WM 2023 in Duisburg: Termine

Die Kanu-WM 2023, im internationalen Sprachgebrauch "ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships", findet vom 23. - 27. August 2023 auf der Regattabahn im Sportpark Duisburg statt. Die Abkürzung ICF steht für "International Canoe Federation".

Wo gibt es Tickets für die Kanu-WM 2023 in Duisburg?

Der Vorverkauf läuft bereits seit Januar - laut Veranstalter werden Tagestickets ab 12 Euro und Dauertickets ab 88 Euro verkauft. Bei der Online-Buchung über Eventim gelten offenbar andere Preise, es gibt Ermäßigungen für Kinder von 3 bis 14 Jahren sowie Studierende und Auszubildende. Folgende Karten für die Kategorien 1 bis 7 sind dort im Angebot:

Wann? Wo? Was? Normalpreis Mittwoch, 23.08.2023, 9 Uhr Sportpark Duisburg , Regattabahn Tageskarte 16 - 21 Euro Donnerstag, 24.08.2023, 9 Uhr Sportpark Duisburg , Regattabahn Tageskarte 16 - 21 Euro Freitag, 25.08.2023, 10 Uhr Sportpark Duisburg , Regattabahn Tageskarte 31,50 - 37,50 Euro Samstag, 26.08.2023, 9.30 Uhr Sportpark Duisburg , Regattabahn Tageskarte 38,50 - 42,50 Euro Sonntag, 27.08.2023, 9.50 Uhr Sportpark Duisburg , Regattabahn Tageskarte 38,50 - 42,50 Euro

Dauerkarten zum Preis von 98,50 bis 122 Euro sind im Augenblick (Stand: 21. August 2023) nicht verfügbar. Eventim hat eine Warteliste veröffentlicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Kanu-WM 2023 in Duisburg: Programm

Eine Auflistung des kompletten Rennkalenders würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Den vollständigen Zeitplan kann man auf der Website des Veranstalters als PDF herunterladen.

In diesen Disziplinen werden Entscheidungen ausgefahren:

Lesen Sie dazu auch

Women Canoe Women Kayak WC1 200m WK1 200m WC2 200m WK2 200m WC1 500m WK1 500m WC2 500m WK2 500m WC4 500m WK4 500m WC1 1.000m WK1 1.000m WC1 5.000m WK1 5.000m Men Canoe Men Kayak MC1 200m MK1 200m MC1 500m MK1 500m MC2 500m MK2 500m MC4 500m MK4 500m MC1 1.000m MK1 1.000m MC2 1.000m MK2 1.000m MC1 5.000m MK1 5.000m Mixed Canoe Mixed Kayak XC2 500m XK2 500m

Bei Paracanoe gibt es diese Entscheidungen:

Men Paracanoe Women Paracanoe Mens VL1 Womens VL1 Mens VL2 Womens Vl2 Mens VL3 Womens VL3 Mens KL1 Womens KL1 Mens KL2 Womens KL2 Mens KL3 Womens KL3

Es wird übrigens keinswegs nur gepaddelt, schreibt die städtische Event-Tochtergesellschaft in einer Pressemitteilung: "Bei der Kanu Weltmeisterschaft (...) wird nicht nur mit den Athleten gefiebert, sondern auch gefeiert." Die Veranstalter bieten auf der Klönnewiese zwischen Regattabahn und Stadion ein "Kanu Village" mit Bühnenbereich und einer Food-Meile an - hier gibt es jede Menge gastronomischer Angebote. Mittelpunkt des „Kanu Village“ wird die große Bühne sein. An allen Tagen der WM treten hier verschiedene Künstlerinnen und Künstler auf.

Übertragung der Kanu-WM 2023 in Duisburg: im TV und Stream

Die Übertragung der Kanu-WM 2023 teilen sich das ZDF und die ARD.

Samstag, 26. August 2023

Uhrzeit Was? Übertragung 13.30 - 14.05 Uhr Kanu, Finals, Frauen & Männer ZDF

Sonntag, 27. August 2023

Uhrzeit Was? Übertragung 11 -13 Uhr "Live von der Kanu-Sprint-WM" ZDF Livestream 11.30 - 12 Uhr Kanu, Parallelsprints, Frauen & Männer ARD 13 - 13.05 Uhr Kanu, Para, SUP, Drachenboot, Finals ARD

Neben der Übertragung im linearen TV-Programm der beiden Öffentlich-Rechtlichen können Sie die Rennen auch digital in der Mediatheken von ARD und ZDF verfolgen.