Augsburg wirbt mit Biber "Gustl" für die Kanu-WM

In Augsburg wird das Maskottchen für die Kanuslalom-Weltmeisterschaft im Juli auf der sanierten Olympia-Anlage am Eiskanal vorgestellt. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Der knuffigste Botschafter der Kanuslalom-Weltmeisterschaft 2022 in Augsburg steht schon fest. Es ist der in den WM-Farben blau-grün-gelb colorierte Biber „Gustl“, der am Montag zum Start des Ticketverkaufs als offizielles Maskottchen vorgestellt wurde. Augsburgs Oberbürgermeisterin wollte das „wasseraffine Tier“ dann gleich schmunzelnd in „Guschtl“ umtaufen – mit dem unverwechselbaren schwäbischen „sch“ im Namen. Ab Januar wird die Stofftier-Version, die vom Augsburger Textilmuseum als Fair-Trade-Produkt hergestellt wird, auch im WM-Shop erhältlich sein.

Die Kanuten Sideris Tasiadis und Elena Lilik freuen sich auf die WM vor heimischer Kulisse

Probetragen durften ihn bei der Präsentation der Stadt schon mal Sideris Tasiadis und Elena Lilik. Die beiden Nationalmannschaftsmitglieder von Kanu Schwaben Augsburg haben fest vor, bei dem herausragenden Sport-Ereignis vor heimischer Kulisse an den Start zu gehen – auch wenn sie sich bei den Ausscheidungswettkämpfen im Mai auf dem Augsburger Eiskanal erst noch qualifizieren müssen. Für die beiden und alle anderen Paddlerinnen und Paddler aus Augsburg und der Region ein Ansporn, wie Lilik und Tasiadis betonen. „Jeder Sportler träumt davon, bei einer Heim-WM mitzufahren, das ist in einer Karriere aber nicht oft der Fall. Deshalb ist es für uns etwas ganz Besonderes“, sagt Sideris Tasiadis, der Bronzemedaillengewinner der diesjährigen Olympischen Spiele in Tokio.

Der olympische Bronzemedaillengewinner im Canadier Einer, Sideris Tasiadis, fotografiert WM-Maskottchen Gustl. Foto: Ulrich Wagner

Die sportliche Heimat der Augsburger Kanuten und Kanutinnen, die unter Denkmalschutz stehende Wildwasserstrecke am Eiskanal, wird gerade für rund 18 Millionen Euro saniert. 1972 fanden dort die ersten olympischen Kanuslalom-Wettbewerbe statt. Nun sollen Sanierung und Modernisierung dazu beitragen, dass die Anlage auch in Zukunft als Leistungsstützpunkt, Talentschmiede und Wettkampfstätte genutzt werden kann.

Rund 380 Kanuten und Kanutinnen aus 70 Nationen werden im Juli 2022 am Augsburger Eiskanal erwartet

Die Baustelle liegt im Kosten- und Zeitplan. Alle Gebäude der Olympiaanlage wurden entkernt und neu strukturiert, im Outdoor-Bereich sind die markanten Stehwälle in Terrassenform erneuert und frisch angesät worden. Der Kanal selbst erhält eine neue Stangenaufhängung und eine moderne Wettkampftechnik. Und auch die organisatorischen Vorbereitungen laufen bei der Stadt und den Augsburger Vereinen Kanu Schwaben und AKV auf Hochtouren. Schließlich gilt es, der Welt-Elite des Kanuslaloms im Sommer eine perfekte Bühne zu bieten. In der Wettkampfwoche vom 25. bis 31. Juli 2022 werden rund 380 Sportlerinnen und Sportler aus 70 Nationen in Augsburg erwartet.

„Es vergeht keine Woche, in der nicht irgendetwas von der Kanu–WM auf meinem Schreibtisch landet“, bestätigt auch Oberbürgermeisterin Eva Weber, dass die WM-Vorbereitungen so richtig an Fahrt aufnehmen, „schließlich wollen wir den Augsburgern und Augsburgerinnen ebenso wie den internationalen Gästen ein so großes und schönes Sportfest wie möglich präsentieren.“ Augsburgs Sportreferent Jürgen Enninger hofft, dass die Menschen durch die nun freigeschaltete Homepage „noch mehr Lust auf die Kanu-WM“ bekommen und sich dort über Terminpläne, Tickets und Rahmenprogramm informieren.

Alle sollten schließlich mitbekommen, welch ein Großereignis hier stattfindet. „Wir wollen nicht nur am Eiskanal feiern, sondern die ganze Stadt für diese Sportart begeistern“, betont Oberbürgermeisterin Weber. Sie könne sich vorstellen, dass sich WM-Eintrittskarten gut als Weihnachtsgeschenk eignen, besonders für Familien.

Ticketpreise für die Kanuslalom-WM sind auch für Familien erschwinglich

Das habe man auch bei der Preisgestaltung beachtet, betont WM-Projektleiter Johannes Heiß. So sind während der Wettkampfwoche von Mittwoch bis Freitag Erwachsenen-Tickets bereits ab fünf Euro (ermäßigt ab drei Euro) erhältlich, Kinder bis 18 Jahre sind frei. Am Wochenende liegt der Tagespreis für Erwachsene bei 17 Euro (ermäßigt 15 Euro), Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Auch Wochen- oder Wochenendpakete sind buchbar. „Wir wollen schließlich, dass möglichst viele Sportbegeisterte an den Eiskanal kommen“, sagt Heiß.

Ticketbestellungen und alle weiteren WM-Informationen unter www.augsburg2022.com.