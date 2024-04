Augsburger Slalomkanute Hannes Aigner macht Showdown in Markkleeberg spannend

Bei der Olympia-Qualifikation fällt die Entscheidung im Kajak Einer der Männer am Sonntag zwischen Aigner und Noah Hegge. Die Augsburgerin Elena Lillik wahrt ihre Chance.

Weil es auch am dritten Qualifikationstag im Kanuslalom überraschende Ergebnisse gab, ist der Kampf ums Olympiaticket im Kajak Einer der Männer und im Canadier Einer der Frauen weiterhin offen. So wird sich erst am Sonntag entscheiden, welche Athleten zu den Spielen nach Paris fahren werden. Einige Augsburger haben dabei noch beste Chancen. Darunter Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein, der am Samstag im Kanupark Markkleeberg bei Leipzig mit einem überragenden Sieg im K1 eine Kampfansage an die Konkurrenz machte.

Am Sonntag läuft somit alles auf einen Zweikampf mit seinem Nationalteamkollegen Noah Hegge (Kanu Schwaben Augsburg) hinaus, der sich nach zwei ersten Plätzen in Augsburg in Markkleeberg mit Rang drei hinter Stefan Hengst (KR Hamm) zufrieden geben musste. Wenn Aigner am Sonntag erneut den Sieg holt, ist er für Paris qualifiziert, schafft er es nicht, steht durch die bisherigen Ergebnisse bereits fest, dass der 25-jährige Noah Hegge zu den Olympischen Spielen fährt.

Zwei Bronzemedaillen hat Hannes Aigner bei Olympischen Spielen bereits gewonnen

Sollte doch Aigner gewinnen, wäre Paris seine vierte Olympiateilnahme. Zwei Bronzemedaille (von London 2012) und Tokio (2020) hat der K1-Weltmeister von 2018 bereits zuhause. Jetzt hat er sich mit einem eindrucksvollen Lauf wieder in Schlagdistanz gebracht. "Ich hatte mit meiner Ausgangsposition nichts zu verlieren. Durch die Konstellation habe ich aus eigener Kraft den Kopf aus der Schlinge gezogen. Für mich ist noch alles drin. Ich muss am Sonntag gewinnen. Ich denke, das ist machbar, aber auch nicht einfach", sagte 35-jährige Kanuslalom-Routinier, nachdem er auf der schwer gesteckten Strecke in Markkleeberg eindrucksvoll seine langjährige Erfahrung ausgespielt hatte. Schon im Halbfinale setzte sich der Augsburger mit der Tagesbestzeit im K1 (90.06 Sekunden) an die Spitze, im Finale fuhr er mit 91.07 Sekunden noch 1.45 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Stefan Hengst und 2.63 Sekunden auf den Drittplatzierten Noah Hegge heraus.

Für Aigner wäre der vierte Olympiastart das Sahnehäubchen auf seine bisher schon so erfolgreiche Laufbahn. "Ich habe in meiner sportlichen Karriere mehr erreicht, als ich mir je erträumt hätte, und es wäre schon ein Traum, nochmal dabei zu sein", sagte der AKV-Kanute, "aber ich habe mittlerweile auch andere Dinge in meinem Leben, die mir viel bedeuten." Dazu gehört seine Familie mit Ehefrau Elena und den zwei kleinen Söhnen, die ihm Antrieb und Rückhalt geben. Deshalb nimmt er die körperlichen Anstrengungen weiterhin auf sich. "Ich mag den Sport, es macht mir Spaß. Und wenn es nochmal klappt, wäre das der Lohn für sehr viel harte Arbeit. Aber schon allein mit meinen drei Olympia-Teilnahmen habe ich etwas geschafft, was sonst kein anderer deutscher Kajak-Fahrer geschafft hat. Wenn ich es noch ein viertes Mal schaffe, wäre das der Hammer." Auch eine dritte Medaille sieht er in durchaus greifbarer Nähe: "Ich wäre da sicher nicht als Statist dabei, sondern auf jeden Fall als einer, der mit um die Medaillen fährt."

Im Canadier Einer der Frauen läuft der Zweitkampf zwischen Elena Lilik und Andrea Herzog

Auch im Canadier Einer der Frauen steht am Sonntag ein harter Zweikampf an. Hier zwischen Andrea Herzog vom KC Leipzig und Elena Lilik von den Kanu Schwaben Augsburg. Die Leipzigerin spielte im ersten Rennen in Markkleeberg ihre Heimstärke voll aus und sicherte sich mit einem Vorsprung von 3.22 Sekunden den sicheren Sieg vor ihrer Dauerkonkurrentin Lilik. Die war danach mit Platz zwei etwas ratlos und enttäuscht, denn in ihrem ebenfalls starken und fehlerfreien Rennen sah sie kaum mehr Verbesserungspotenzial. "Ich war zufrieden mit dem Lauf und wüsste nicht unbedingt, was ich noch besser hätte machen können. Von daher ist es schade, dass es nicht gereicht hat."

Mit einem Sieg hätte die 25-jährige Augsburgerin die Olympia-Qualifikation bereits in der Tasche, so aber wird die Starterin für Paris auch in dieser Bootsklasse erst am Sonntag gekürt. Lilik braucht dafür unbedingt einen Sieg, sonst muss sie Andrea Herzog das Feld überlassen. "Es ist noch nichts gewonnen und noch nichts verloren, deshalb geht es am Sonntag in die finale Runde. Die Zahlen sind eindeutig, man weiß, was man machen muss, um sein Ziel zu erreichen", konstatierte Lilik, als die erste Enttäuschung verarbeitet war.

Kanu-Trainer aus Augsburg und Leipzig hängen die Strecke am Finaltag

Am Samstagabend wird im Kanupark Markkleeberg dann die entscheidende Strecke für den Finaltag gehängt. Verantwortlich dafür sind dabei die Trainer der beiden Konkurrentinnen: der Augsburger Kajak-Bundestrainer und Liliks Vater Thomas Apel und der C1-Bundestrainer Felix Michel aus Leipzig. "Wir sind dafür professionell genug. Wir werden eine anspruchsvolle, aber faire Strecke hängen", so Thomas Apel.