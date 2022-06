Dreimal Gold für Ricarda Funk & Co: Deutsche Kanuten triumphieren in Augsburg

Plus Olympiasiegerin Ricarda Funk, Vize-Europameister Sideris Tasiadis und Andrea Herzog setzen mit ihren Siegen beim internationalen Ranglistenrennen die sportlichen Glanzlichter am Eiskanal. Dazu gibt es zweimal Silber und einmal Bronze.

Der Augsburger Eiskanal erweist sich für die deutschen Slalomkanuten und -kanutinnen als Erfolgsstrecke, denn besser hätte die Bilanz für den Deutschen Kanu Verband (DKV) beim Ranglistenrennen im generalsanierten Olympiapark nicht ausfallen können. Die DKV-Aktiven fuhren gegen die hochklassige internationale Konkurrenz insgesamt zu dreimal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze ein. Als Sieger triumphierten Sideris Tasiadis von Kanu Schwaben Augsburg, Olympiasiegerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) und Andrea Herzog (KC Leipzig).