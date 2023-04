Kanuslalom

24.04.2023

Eiskanal Augsburg oder Kanupark Markkleeberg? Die Probleme der Talentschmieden

Plus In Deutschland konkurrieren die zwei größten Kanuslalom-Leistungszentren in Augsburg und Leipzig um die besten Paddler. Doch beide kämpfen mit Problemen.

Von Andrea Bogenreuther

Das Gewöhnungsbedürftigste am Kanupark Markkleeberg ist die Farbe des Wassers. Die Stromschnellen auf der 2007 gebauten Kanuslalom-Anlage im ehemaligen Braunkohle-Abbaugebiet in direkter Nachbarschaft zur Stadt Leipzig schimmern je nach Lichteinfall rötlich, braun oder ocker. Ein eklatanter optischer Unterschied zum zweiten deutschen Leistungszentrum im Kanuslalomsport, dem Augsburger Eiskanal, wo stets frisch strömendes Flusswasser aus dem angrenzenden Lech in die Wettkampfstrecke abgeleitet wird. Beide Sportstätten stehen in starker Konkurrenz, denn in beiden werden Spitzenkanuten und -kanutinnen ausgebildet.

Schon seit dem olympischen Start in Augsburg 1972 gehört der Kanuslalomsport zu jenen deutschen Sportarten, die bei den Olympischen Spielen zuverlässig Medaillen sammeln. So zuletzt in Tokio 2021 mit zweimal Einzelgold durch Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) und Andrea Herzog (KC Leipzig) sowie zweimal Bronze durch Sideris Tasiadis (Kanu Schwaben Augsburg) und Hannes Aigner (Augsburger Kajak Verein). Je nach Erreichbarkeit trainieren die Etablierten der Leistungsklasse, aber auch der ambitionierte Paddel-Nachwuchs entweder in Leipzig oder in Augsburg. 400 Kilometer und eine vierstündige Autofahrt trennen die beiden Zentren, die zwar dem gleichen Sport eine Plattform bieten, aber in ihrer Ausrichtung, Lage und Technik große Unterschiede aufweisen.

