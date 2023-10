Elena Lilik sichert sich im Gesamt-Weltcup Platz zwei

Die Augsburgerin Elena Lilik lässt sich von einer Gehirnerschütterung nicht bremsen. Schlechter läuft der Wettkampf in Paris für Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis.

Beim Weltcup-Finale in Paris ist Elena Lilik (KS Augsburg) im Kajak-Einer als Vierte knapp am Podest vorbeigeschrammt. Allerdings konnte sie dennoch jubeln: Damit ist sie Zweite in der Gesamtweltcup-Wertung dieser Disziplin. Lilik hatte sich bei den Weltmeisterschaften vor zwei Wochen in Lee Valley London beim Kajak-Cross eine Gehirnerschütterung zugezogen, nachdem eine Gegnerin sie mit ihrem Boot am Kopf getroffen hatte. So war ihre Freude groß, dass sie doch noch auf das Podest treten durfte. "Nach der letzten Woche, wo ich abartig mit der Gehirnerschütterung zu kämpfen hatte, eigentlich nur unter Schmerzen im Bett lag und gehofft habe, dass ich hier anreisen kann, bin ich super zufrieden, wie ich mich von Lauf zu Lauf in den Wettkampf reingekämpft habe."

Elena Lilik holte zwar nicht den Sieg im Gesamt-Weltcup, freut sich aber über den zweiten Platz. Foto: Uta Büttner

Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis (KS Augsburg) war bereits im Halbfinale ausgeschieden. Er wählte an Tor sieben die direkte Fahrweise, weil er wusste, dass diese machbar sei. "Eigentlich stand ich auch perfekt darin. Aber die Walze Richtung Tor acht hat mich nicht so richtig mitgenommen, wie ich es mir vorgestellt hatte." Andere Fahrer hatten diese Stelle auf der Olympiastrecke von Paris 2024 ein wenig besser mitgenommen. "Zehn Zentimeter reichen ja schon", erklärte der Augsburger. Die Folge war, dass es im nächsten Tor richtig eng, letztlich zu eng wurde. "Ich musste mich richtig hineinducken." Am Ende war der Kopf von Tasiadis nicht komplett im Tor, verbunden mit 50 Strafsekunden.

Franz Anton ist im Canadier-Einer erfolgreich und gewinnt Silber

Statt Tasiadis war Franz Anton (Leipziger KC) im Canadier-Einer am Freitag erfolgreich. Er gewann Silber. Für Anton war die Saison nicht so verlaufen, wie er es sich gewünscht hatte. Nun, so sagte er, sei er "absolut glücklich, dass die Saison doch noch gut zu Ende gegangen ist". Mit einem Lachen könne er hier wegfahren und in die nächste Saison starten. "Es war auf jeden Fall eine harte Saison", sagte der 33-Jährige.

Der erfolgsverwöhnte Canadier-Fahrer Sideris Tasiadis schied bereits in der Qualifikation aus. Foto: Uta Büttner

Der zweite C1-Finalist Timo Trummer (KV Zeitz) hat sich hier in Paris gut präsentiert. Ihm kam zugute, dass in dem olympischen Format zwölf Starter im Finale antreten dürfen. Als Halbfinal-Elfter hätte er bei einem normalen Weltcup den Endlauf knapp verpasst. Im Finallauf landete mit 54 Strafsekunden auf dem letzten Platz. Bereits im oberen Streckenabschnitt berührte er einen Torstab. "Aber davon habe ich mich nicht beeindrucken lassen", sagte der 27-Jährige. Dann konnte er wegen eines Fahrfehlers ein Tor nicht korrekt befahren, weshalb er 50 Strafsekunden kassierte. "Ich bin dennoch zufrieden, weil es mein erstes Weltcup-Finale war." Positiv in die Zukunft blickend und lächelnd sagte er anspielend auf seinen Fehler: "Das nächste Mal dann ohne Fuffi."

Paulina Pirro (KSV Bad Kreuznach), neben Lilik die zweite deutsche Starterin im Kajak-Einer, ist bereits am Donnerstag in den Vorläufen ausgeschieden. Für die erst 17-jährige Schülerin hieß es, Erfahrung zu sammeln. Dass es am Ende derart daneben ging für die talentierte Paddlerin, ärgerte sie sehr. Bereits im ersten Lauf verpasste sie ein Tor, was mit 50 Strafsekunden verbunden war. Im zweiten Lauf wurden ihr die beiden letzten Tore zum Verhängnis, an beiden bekam sie die höchste Strafwertung.

Lesen Sie dazu auch