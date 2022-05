Kanuslalom

Im Zielbecken bekommt Sideris Tasiadis ein Geburtstags-Blümchen überreicht

Plus Bei der Kanuslalom-Qualifikation am Eiskanal überrascht der Leipziger Franz Anton seinen Konkurrenten mit einer Geburtstagsgeste. Doch es gibt an dem anstrengenden Wochenende auch Enttäuschungen für die Gastgeber aus Augsburg.

Von Andrea Bogenreuther

Für einen Moment war der sportliche Wettkampf zwischen den beiden besten Canadierfahrern Deutschlands vergessen. Als der Augsburger Sideris Tasiadis am Samstag zu seinem zweiten Sieg beim Qualifikationswochenende am Eiskanal über die Ziellinie fuhr, da wartete im Zielbecken sein Dauerrivale und Zweitplatzierter Franz Anton vom Leipziger KC mit einer kleinen rosafarbenen Tulpe in der Hand. Er überreichte sie Tasiadis feierlich zu dessen 32. Geburtstag mit den Worten „weil Männer zum Geburtstag ja sonst nie Blumen bekommen“ und hatte die Lacher der Fans im Zieleinlauf auf seiner Seite.

