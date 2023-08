Kanuslalom

Kanu-Weltcup in Spanien: Nicht alle Augsburger Paddler treten an

Die amtierende Europameisterin Ricarda Funk, die in Augsburg lebt und trainiert, gehört beim Kanuslalom-Weltcup im spanischen La Seu d´Urgell zu den Favoritinnen im Kajak-Einer.

Plus Die meisten Slalomkanuten der Leistungsklasse starten am Donnerstag beim Weltcup in La Seu d'Urgell. Danach geht es zur WM in London – ein Wegweiser für Olympia.

Am Donnerstag beginnt mit dem vierten Weltcup im spanischen La Seu d’Urgell nach einer kurzen Sommerpause für die Top-Athleten und -Athletinnen im Kanuslalom der zweite Teil der Wettkampfsaison. Es ist zugleich der letzte Wettkampf vor dem Saison-Höhepunkt – den Weltmeisterschaften vom 19. bis 24. September in Lee Valley in London, wo die ersten Olympia-Quotenplätze für Paris 2024 ausgefahren werden.

Das deutsche Team hat die Wettkampfpause intensiv genutzt, um sich auf die WM vorzubereiten. In Spanien gilt es, wieder in die Wettkampfroutine hineinzufinden. Einzig die beiden Canadier-Spezialisten Sideris Tasiadis (KS Augsburg) und Franz Anton (Leipziger KC) verzichten auf den Start in La Seu. Tasiadis sagte: „Mir persönlich wäre die Pause zwischen Seu und London zu kurz. Vom Trainingsrhythmus passt es auch besser, man kann eine Woche länger einen Anreiz setzen.“

