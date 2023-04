Kanuslalom

Jetzt kann sich Weltmeister Tasiadis auf die Titelverteidigung konzentrieren

C1-Weltmeister Sideris Tasiadis und seine Ehefrau Denise freuen sich über eine gelungene Qualifikation. Der Augsburger kann nun in London die Titelverteidigung angehen und einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Paris 2024 sichern.

Plus Der Augsburger Sideris Tasiadis hat die deutsche Kanuslalom-Qualifikation am Eiskanal erfolgreich abgeschlossen. Ebenso wie Noah Hegge, Elena Lilik, Hannes Aigner, Ricarda Funk und Stefan Hengst.

Großer Paddelerfolg für die Local Heros aus Augsburg: Die Slalomkanuten Noah Hegge, Elena Lilik, Sideris Tasiadis und Hannes Aigner sowie die zwei Wahl-Augsburger Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) und Stefan Hengst (KR Hamm) qualifizierten sich mit eindrucksvollen Rennen auf ihrer Heimstrecke am Eiskanal für einen Platz in den Teams des Deutschen Kanu Verbands (DKV). Dank ihrer Leistungen bei der Qualifikation in Markkleeberg und Augsburg werden sie alle bei den großen Wettkämpfen wie der WM in London, den European Games in Krakau und den Weltcups um Medaillen kämpfen, aber auch schon um die Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Einer mit besten Chancen darauf ist Canadier-Weltmeister Sideris Tasiadis von Kanu Schwaben Augsburg. Der 33-Jährige hatte mit zwei Siegen in Markkleeberg einen blitzsauberen Einstieg in die Qualifikation geschafft, auf seiner Heimstrecke landete er nach einer etwas riskant gewählten Linie im ersten Finalrennen auf Rang vier. Dennoch reichte es für den abgeklärten Routinier zum vorzeitigen Einzug ins deutsche Canadier-Trio. Zufrieden zog Tasiadis Bilanz: "Die Qualifikation war schon der erste Schritt zu den Olympischen Spielen im nächsten Jahr. Bei der Weltmeisterschaft in London können wir den Quotenplatz für Olympia herausfahren. Und man kann die ersten Pluspunkte sammeln. Wenn man bei der WM unter die ersten Sechs kommt, wird man damit belohnt, das finde ich ganz gut", sagt Tasiadis, der alles auf seine vierte Olympia-Teilnahme ausgerichtet hat und deshalb entspannt einen Haken unter das gelungene Pflichtprogramm Nationale Qualifikation setzte.

