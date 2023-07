Kanuslalom

17:19 Uhr

Kanu-Europameisterin Elena Lilik: "Habe immer daran geglaubt, dass die eigene Zeit kommt"

Ihrer bisher schon so glanzvollen Karriere hat Schwaben-Kanutin Elena Lilik nun noch den Europameister-Titel hinzugefügt. 2024 peilt die 24-Jährige ihren ersten Einsatz bei den Olympischen Spielen an.

Plus Die sportliche Karriere von Schwaben-Kanutin Elena Lilik kennt derzeit nur eine Richtung - steil nach oben. Was ihr der Europameister-Titel auf diesem Weg bedeutet und welche Chancen sie sich für Olympia 2024 in Paris ausrechnet.

Von Andrea Bogenreuther

Elena Lilik, Sie sind erst 24 Jahre alt, doch in den vergangenen Jahren haben Sie eine beispiellose Karriere im Kanuslalom hingelegt. 2021 waren Sie Weltmeisterin im Canadier Einer, haben in diesem Jahr ihre ersten zwei Weltcup-Siege im Kajak und Canadier Einer geholt und sind vor zwei Wochen in Krakau Europameisterin im Canadier Einer geworden. Müssen Sie sich manchmal zwicken, um diese Erfolge zu realisieren?



Elena Lilik: Es ist schon schwer, das alles zu verarbeiten und erfassen zu können. Ich bin immer wieder überrascht. Wenn mir das früher jemand als kleines Kind erzählt hätte, dass ich mal Welt- und Europameisterin werde, hätte ich das niemals geglaubt.

Aber schon in Ihrer Kindheit wurde die Grundlage zu dieser Karriere gelegt. Wann wussten Sie, dass Sie den Kanuslalom-Sport hauptberuflich betreiben wollen?



Lilik: Mein Papa (Thomas Apel, Anm. d. Red.) war ja früher schon Trainer von erfolgreichen Augsburger Kanuten wie Melanie Pfeiffer oder Alexander Grimm. Deshalb war ich nach der Schule oft am Kanal und habe deren Training beobachtet. Das fand ich total faszinierend und cool. Das wollte ich alles auch erleben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen