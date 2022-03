Kanu-WM: 50 Jahre nach Olympia zurück an den Augsburger Eiskanal

Plus Zur WM im Juli in Augsburg hat der ehemalige Torrichter Horst Woppowa alle einstigen Kanuslalom-Aktiven der Olympischen Spiele 1972 eingeladen. Sie ausfindig zu machen, war ein mühsames Unterfangen.

Wenn im Juli die besten Slalomkanutinnen und -kanuten zur Weltmeisterschaft an den Augsburger Eiskanal kommen, erlebt die traditionsreiche Wildwasserstrecke ein besonderes Jubiläum. Vor genau 50 Jahren feierte die Sportart Kanuslalom an dieser Stelle ihre Olympia-Premiere.