Kanuslalom

07:39 Uhr

Kanuhochburg Augsburg will Ruf als Medaillen-Garant nicht verlieren

Kanuslalom-Bundestrainer Klaus Pohlen mit einer seiner erfolgreichsten Kanutinnen, der zweifachen Weltmeisterin und Olympiasiegerin Kajak-Einer der Frauen, Ricarda Funk. Auch sie hat seit vielen Jahren ihren Trainings- und Lebensmittelpunkt in Augsburg.

Plus Der Augsburger Eiskanal ist saniert, doch in Sachen Internatsplätze für junge Kanuten geht nichts voran. Kanuslalom-Bundestrainer Klaus Pohlen ist enttäuscht.

Von Andrea Bogenreuther

Wie wichtig der ehemalige Olympiastandort Augsburg für den deutschen Kanuslalom-Sport ist, hat die Weltmeisterschaft im Sommer 2022 an der traditionsreichen Stätte eindrucksvoll gezeigt. An den neun WM-Medaillen (dreimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze), die das Team des Deutschen Kanu-Verbands (DKV) am Eiskanal herausgefahren hat, waren acht Paddlerinnen und Paddler beteiligt, die entweder aus der Fuggerstadt stammen, dort sportlich ausgebildet worden sind oder ihren Trainings- und Lebensmittelpunkt dort haben.

