Kanuslalom-Weltcup in Augsburg: Silber für Ricarda Funk, Schokolade für Elena Lilik

Plus Während die deutschen Kajak-Frauen beim Kanuslalom unter die Top Vier paddeln, gibt es für die Kajak-Männer Hannes Aigner und Noah Hegge Rückschläge. Am Samstag stehen die Canadier-Wettbewerbe an.

Von Andrea Bogenreuther

Mit der Silbermedaille für die amtierende Olympiasiegerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) ist unter teils heftigem Dauerregen der erste Wettkampftag beim Kanuslalom-Weltcup auf dem Augsburger Eiskanal zu Ende gegangen. Das gute Ergebnis für die Kajak-Frauen ergänzte Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg) mit Platz vier. Dem "Schokoladenplatz", wie sich die 25-Jährige tröstete, dass sie hinter Siegerin Camille Prigent aus Frankreich und der Drittplatzierten Ana Satila (Brasilien) mit Rang vier knapp das Podest verfehlt hatte.

Ricarda Funk, die in Augsburg lebt und trainiert, freute sich auch mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris, für die sie und Lilik bereits qualifiziert sind, riesig über ihren erfolgreichen Start in die internationale Saison. "Es war das erste Mal, dass wir international unterwegs waren und mental definitiv eine Herausforderung nach der langen Pause. Jetzt weiß man ungefähr, wo man aktuell steht", so Funk.

