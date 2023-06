Kanuslalom

Kanutin Elena Lilik paddelt in Tacen gleich zweimal aufs Podest

Für die Augsburger Kanutin Elena Lilik war der Kanuslalom-Weltcup in Tacen wieder ein voller Erfolg. Hannes Aigner verpasst Bronze und rutscht auf Rang vier.

Gleich am Tag nach ihrem zweiten Weltcup-Sieg war die Augsburger Kanutin Elena Lilik im slowenischen Tacen gleich wieder gefordert. Der Erfolg, aber auch die Anstrengungen vom Canadier-Einer steckten der Doppelstarterin noch in den Knochen, als sie am nächsten Morgen gleich wieder in der Disziplin Kajak Einer antreten musste. Als die Augsburgerin dann auf der anspruchsvollen Strecke auf der Save über die Ziellinie fuhr, wusste sie noch nicht, was ihre Zeit wert war. Zwar hatte sie sich zunächst an die Spitze gesetzt mit 1,4 Sekunden Vorsprung auf die Polin Klaudia Zwolinska, aber Letztere hatte auch vier Strafsekunden auf ihrem Konto. Noch fünf Paddlerinnen warteten am Start. Am Ende reichte es für Elena Lilik für Platz drei und Bronze. Den Sieg holte die Australierin Jessica Fox vor der Ukrainerin Viktoria Us.

Lilik stand damit zum zweiten Mal bei diesem Weltcup-Wochenende auf dem Podest. Am Freitag hatte die 24-jährige Augsburger Schwaben-Kanutin die Goldmedaille im Candier-Einer perfekt gemacht. Im K1 war die große Favoritin Fox, die ebenfalls Doppelstarterin ist, dann nicht mehr zu schlagen. „Der Lauf war eigentlich ganz gut, ich hatte ein bisschen mit dem Wasser zu kämpfen, da liegt definitiv die Zeit auch noch auf Jessica“, sagte Lilik. Denn Fox nahm ihr 2,7 Sekunden ab. „Aber dass ich meinen Lauf zusammenhalten konnte, darauf bin ich sehr stolz“, sagte sie.

