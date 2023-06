Kanuslalom

16:52 Uhr

Kanutin Ricarda Funk hat Respekt vor der Slalomstrecke in Tacen

Die Wahlaugsburgerin Ricarda Funk geht auch beim dritten Kanuslalom-Weltcup in Tacen an den Start. Es ist ein anspruchsvoller Kurs, den es in Slowenien zu bezwingen gilt.

Plus Während die meisten deutschen Spitzenkanuten und -kanutinnen in Slowenien beim dritten Weltcup sind, verzichtet der Augsburger Sideris Tasiadis auf einen Start.

Von der zweiten Weltcup-Station Prag aus ist das deutsche Kanuslalomteam direkt weiter nach Tacen in Slowenien gereist, wo ab Freitag das dritte Weltcup-Rennen der Saison stattfinden wird. 1939 wurde die Stadt zu einem unverzichtbaren Teil der slowenischen Kanugeschichte, als am linken Ufer der Save die Kanu-Meisterschaft der jugoslawischen Monarchie organisiert wurde. 1948 wurde am rechten Ufer eine permanente Kanustrecke gebaut. 1952 konnten die Kanuten erstmals den berühmten Überlauf passieren, der den Ruf der Strecke von Ljubljana in die ganze Welt trug und auch heute noch eine echte Herausforderung für alle darstellt.

Auch die Olympiasiegerin und Doppelweltmeisterin im Kajak-Einer aus Augsburg, Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach, hat Respekt vor diesem Drop. "Wenn man oben steht, sieht man nur den Horizont, man sieht nicht, wohin man fährt", beschreibt sie den kniffeligen Start ins Rennen. Die Strecke gilt bis heute als eine der anspruchsvollsten im Kanuslalom. 181 Athletinnen und Athleten aus 32 Nationen haben sich angemeldet.

