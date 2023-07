Kanutin Ricarda Funk macht mit EM-Gold in Krakau das Triple perfekt

Nach Team-Gold für die deutschen Canadier-Männer legt Ricarda Funk bei den European Games in Krakau nach. Sie gewinnt Einzel-Gold im Kajak Einer. Augsburger Elena Lilik auf Rang zehn.

Ein herausragender Erfolg ist der Kanutin Ricarda Funk in Krakau gelungen. Die Wahl-Augsburgerin, die weiterhin für ihren Heimatverein KSV Bad Kreuznach startet, hat das Triple im Kanuslalom-Sport gewonnen. Als amtierende Olympiasiegerin und Weltmeisterin fügte sie ihrer Titelsammlung bei den European Games nun auch den EM-Titel hinzu. Dabei hatte die erfolgreiche Kajak-Spezialistin in der laufenden Saison immer mal wieder mit ihren Läufen gehadert, sowohl in der deutschen Qualifikation, als auch hin und wieder in den Weltcups. Doch pünktlich zur EM schlug sie wieder zu und packte gegen die internationale Konkurrenz ihr ganzes Können aus.

Als erste Finalstarterin muss Ricarda Funk erstmal in der Mixed-Zone warten

Trotzdem musste sie kurz zittern, denn mit einer nicht ganz optimalen Linie und zwei Torstabberührungen hatte sie gerade noch so mit Rang 10 die Finalteilnahme klargemacht. Das bedeutete für sie, dass sie den Entscheidungslauf eröffnen musste. „Es war nicht das erste Mal für mich, dass ich so eine Situation hatte“, sagte sie. Meist aber findet man die amtierende Olympiasiegerin und Weltmeisterin doch eher im mittleren Starterfeld, wenn nicht sogar an der Spitze der Startliste. So aber kam sie als Erste im Ziel an und musste weitere neun Kanutinnen abwarten. „Ich muss schon sagen, ich mochte die Situation heute gar nicht. Am Anfang saß ich noch ganz allein da unten“, so Funk. Es dauerte ein Stück, bis sich die Mixed-Zone allmählich mit der internationalen Konkurrenz füllte. Aber auch wenn immer mehr und mehr Konkurrentinnen die Ziellinie überquerten – es vermochte keine an der 31-Jährigen vorbeizufahren.

Wahl-Augsburgerin Ricarda Funk meistert schwierige Passagen ohne Probleme

„Ich wusste, dass im Semifinale die Bestzeit bei 101 Sekunden lag. Als ich ins Ziel gekommen bin und die 99 auf der Uhr gesehen habe, war ich eigentlich richtig happy, aber ich wusste ja, dass ich eine Berührung drin habe. Und damit lässt man die Tür noch offen für andere.“ Passiert war ihr der Fehler im oberen Streckenteil an Tor 4. Doch davon ließ sich Ricarda Funk nicht aus der Ruhe bringen. Ich war so gut auf der Linie und die Rückwärtstore waren ‚on point‘. Da dachte ich mir: ‚ok, jetzt Fokus bis zum Schluss!‘“

Die Abwärtstorkombinationen waren teils so versetzt ausgehangen, dass eine Rückwärtsbefahrung notwendig wurde. „Da habe ich ein bisschen gezittert, weil ich nicht wusste, was passieren wird.“ Die Wellen im polnischen Wildwasserkanal sind für ihre wechselhaften Verhältnisse bekannt und können schnell zu Fahrfehlern verhelfen. Doch die Wahl-Augsburgerin, die noch immer für Ihre Heimat Bad Kreuznach an den Start geht, meisterte die schwierigen Passagen ohne Probleme.

Für die Siegerin Ricarda Funk erklingt die deutsche Hymne

„Ich war grundsätzlich sehr, sehr zufrieden und happy mit meinem Lauf. Ich wusste, egal was die anderen machen, ich kann mit mir zufrieden sein. Und das ist erst einmal das Wichtigste.“ Es blieb jedoch dabei, dass keiner an Funk vorbeikam und so stand bereits eine Starterin vor Ende des Rennens fest, dass die deutsche Hymne bei der Siegerehrung erklingen wird. Denn nur ihre Teamkollegin Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg) stand noch oben. Sie hatte im Semifinale die Bestzeit gesetzt.

Doch in ihrem Lauf wollte einfach nichts so gelingen, wie noch knapp eineinhalb Stunden zuvor. Sie fand nicht auf ihre Linie und musste letztlich das Starterfeld ziehen lassen. Mit Rang zehn war die 24-jährige Vizeweltmeisterin aus dem Jahr 2021, die am Donnerstag gemeinsam mit Funk und ihrer Schwester Emily Apel Team-Bronze im Kajak Einer gewonnen hatte, sichtlich nicht zufrieden.

Die Männer im Kajak kamen über die Hürde der besten zehn Boote im Semifinale nicht hinaus und verpassten geschlossen den Einzug in die Finalrunde. Hannes Aigner von Augsburger Kajak Verein (AKV) verfehlte als Zwölfter um nur 0,3 Sekunden die Endrunde. Noah Hegge (Kanu Schwaben Augsburg) kam als 25. Rang in das Ziel und Stefan Hengst (KR Hamm) kassierte ein 50-Sekunden Zeitstrafe (Rang 37).