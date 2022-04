Kanuslalom

15.04.2022

Der Countdown läuft: Noch 100 Tage bis zur Kanu-WM in Augsburg

Auch die neu installierte Flutlichtanlage über der ehemaligen Olympiastrecke am Eiskanal funktioniert bereits. Nun sind es noch 100 Tage, bis die Kanuslalom-WM in Augsburg beginnt.

Plus Nach zweijährigen Sanierungsarbeiten erstrahlt die Olympia-Anlage von 1972 am Augsburger Eiskanal wieder in neuem Glanz. Zeit- und Kostenplan wurden eingehalten.

Von Andrea Bogenreuther

Der Countdown läuft: in genau 100 Tagen beginnt die Kanuslalom-Weltmeisterschaft am Augsburger Eiskanal. Bis dahin gilt es, die nun komplett sanierte Olympia-Anlage von 1972 wieder ihrer Bestimmung als Sportstätte von internationaler Bedeutung zuzuführen. Nach zweijähriger Umbauzeit und einem Sanierungsvolumen von 20,6 Millionen Euro, die Bund, Stadt und Land gemeinsam investiert haben, muss sich vor Ort erst alles wieder einspielen. Besonders spannend wird sein, wie schnell die moderne Wettkampftechnik an der Strecke in Betrieb genommen werden kann.

