Slalomkanute Noah Hegge greift nach dem Olympiaticket

Plus Der Augsburger dominiert bei der Qualifikation am Eiskanal die Kajak-Konkurrenz der Männer. Auch weitere "Local Heros" könnten nächste Woche in Markkleeberg ihren Startplatz für Paris festzurren.

Von Andrea Bogenreuther

Mit zwei überragenden Siegen setzte der Augsburger Slalomkanute Noah Hegge ein großes Ausrufezeichen in der deutschen Olympiaqualifikation auf seiner Heimstrecke am Augsburger Eiskanal. Der 25-Jährige gewann an beiden Wettkampftagen die Männerkonkurrenz im Kajak Einer und hat damit nun beste Aussichten auf ein Olympiaticket. Schon mit einem zweiten Platz am nächsten Wochenende im Kanupark Markkleeberg bei Leipzig könnte der Paddler von Kanu Schwaben Augsburg seinen Platz im Olympiateam fix machen.

Auch Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) im K1 sowie Elena Lilik und Sideris Tasiadis (beide Kanu Schwaben Augsburg) im C1 sind weiter in Schlagdistanz auf ein Olympiaticket. Denn nur die Fahrerinnen und Fahrer, die nach den vier Qualifikationstagen ihre Bootsklasse im C1 und K1 männlich und weiblich gewonnen haben, erhalten die Startplätze für Paris. Ein Streichergebnis ist dabei zulässig, nur drei Rennen werden gewertet.

