Kanuslalom

vor 26 Min.

"Meine Mission ist es, den WM-Titel zu verteidigen"

Kanu-WM 2022 Kanuslalom-Weltmeisterschaften Sideris Tasiadis in dem Moment, in dem ihm nach seinem Finalrennen auf dem Augsburger Eiskanal klar war: Er ist Kanuslalom-Weltmeister.

Plus Beim Saisonhöhepunkt in London geht es auch um die Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Am Dienstag erfolgt der Auftakt mit den Teamwettbewerben.

In Augsburg sind noch die mitreißenden Bilder präsent von der Kanuslalom-Weltmeisterschaft 2022, als Tausende Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein die Finalläufe verfolgten, die lokalen Helden anfeuerten und schließlich mit dem Canadierfahrer Sideris Tasiadis den Weltmeistertitel für Augsburg bejubelten. Ein Jahr ist das her und Tasiadis ist nun statt Jäger Gejagter. Bei der WM in Großbritannien vom 19. bis 24. September will er seinen Titel verteidigen. "Das ist meine Mission. Es ist schon nochmal eine andere Aufgabe, ob man einen Titel verteidigt oder bei einer WM nur um Medaillen fährt", räumt der Augsburger ein, dass der Druck da ist.

Doch die Vorzeichen sind gut, schließlich finden die Wettkämpfe im Lee Valley White Water Center statt, genau dort, wo Tasiadis im Jahr 2012 schon zur olympischen Silbermedaille im Canadier Einer gepaddelt ist. "Elf Jahre ist das jetzt schon her", zeigt sich der 32-jährige Schwaben-Kanute erstaunt über die Zeit, die seitdem vergangen ist, "aber die Erinnerungen kommen natürlich wieder hoch und auch die Emotionen, wenn man auf dem Wasser unterwegs ist. Es fehlen nur die hohen Tribünen, die für die Olympischen Spiele aufgestellt waren", berichtet Sideris Tasiadis, der vergangene Woche nach Großbritannien gereist ist, über seine Eindrücke.

