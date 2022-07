Verschärfte Corona-Regeln bei Kanuslalom-WM in Augsburg

Plus Strengere Corona-Maßnahmen im Augsburger Kanu-Leistungszentrum während der Weltmeisterschaft dienen dem Athletenschutz. Zugang ins Gebäude wird kontrolliert.

In neun Tagen startet die Kanuslalom-Weltmeisterschaft auf dem Augsburger Eiskanal, doch die ansteigenden Corona-Zahlen beschäftigen die Veranstalter zunehmend. Schließlich gab es zuletzt immer wieder Corona-Fälle innerhalb des Kanuslalom-Teams Deutschland, wie vor einigen Wochen Kajakfahrer Hannes Aigner und Olympiasiegerin Ricarda Funk. Vergangene Woche erwischte es Bundestrainer Klaus Pohlen.