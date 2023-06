Kanuslalom

vor 16 Min.

Vom Weltcupsieg zu EM-Gold? Elena Lilik und Co. gehen in Krakau auf Titeljagd

Plus Am Donnerstag wird es ernst für die deutschen Slalomkanuten bei den European Games in Polen. Sideris Tasiadis und Elena Lilik gehören zu den großen Favoriten.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Drei Weltcup-Stationen liegen bereits hinter den deutschen Slalomkanuten und -kanutinnen, mit den Europameisterschaften am Wochenende erreicht die Saison aber nun ihren ersten Höhepunkt. Denn in Krakau werden von Donnerstag bis Sonntag nicht nur die wichtigen EM-Titel im Kajak Einer, Canadier Einer und Kayak Cross ausgefahren, sondern für die Delegation des Deutschen Kanu Verbands (DKV) geht es um eine erste Standortbestimmung für die WM im Herbst in London und die Olympischen Spiele im Juli 2024 in Paris. Entsprechend ambitioniert sind die drei gebürtigen Augsburger im Team: Elena Lilik und Sideris Tasiadis von Kanu Schwaben Augsburg sowie Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein.

Eine schöne Zugabe in diesem Jahr: Die Kanuslalom-EM ist erstmals eingebettet in die European Games, die die Wettkämpfe in 29 Sportarten vereinen. Dafür bevölkern derzeit 7000 Athletinnen und Athleten aus 49 Nationen die zweitgrößte polnische Stadt. Bereits am vergangenen Donnerstag sind die deutschen Kanutinnen und Kanuten angereist, um sich einzuleben und auf der Wettkampfstrecke zu trainieren. Am Montag folgte der Umzug ins Athleten-Dorf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen