Wassermangel im Augsburger Eiskanal: Kleine Schauer helfen nicht

Plus Auch wenn es rund um Augsburg regnet, bringt das keine Entwarnung für die Wasserstände. Im Wasserwirtschaftsamt Kempten wird das als "Tropfen auf den heißen Stein" bezeichnet.

Endlich Regen! Sehnsüchtig haben die Kanuslalom-Nationen, die sich auf dem Augsburger Eiskanal auf die am Mittwoch beginnende Weltmeisterschaft vorbereiten, das Wasser von oben herbeigesehnt, um im Wasser unten paddeln zu können. Denn der Lech, der die Augsburger Olympiastrecke speist, führt seit Wochen Niedrigwasser.