Ricarda Funk reist mit Weltcup-Gold zur WM

Mit einem furiosen Finale hat Kanutin Ricarda Funk dem Weltcup-Finale auf dem Augsburger Eiskanal das Krönchen aufgesetzt. Im Kajak Cross gewann die Wahl-Augsburgerin vom KSV Bad Kreuznach die Goldmedaille und sicherte sich dadurch auch den Gesamt-Weltcupsieg in dieser Disziplin. Am Morgen hatte die Kajak-Olympiasiegerin von Tokio 2020 schon Silber im Zeitfahren gewonnen. Zusammen mit den Silbermedaillen der beiden Augsburger Elena Lilik und Noah Hegge im Kajak-Slalom sowie der Bronzemedaille von Tilmann Röller (KC Leipzig) im Kajak-Cross war das Weltcup-Wochenende für das Team des Deutschen Kanu Verbandes (DKV) höchst erfolgreich. Gute Vorzeichen also für die Weltmeisterschaft Ende September im australischen Penrith, wohin Funk, Hegge, Lilik und Co. am Mittwoch schon aufbrechen werden.

Im Canadier-Wettbewerb gab es allerdings schlechte Nachrichten. Sideris Tasiadis, der Lokalmatador von Kanu Schwaben Augsburg, Ex-Weltmeister und Olympiavierter von Paris, schied bereits im Vorlauf des Weltcuprennens aus und verkündete kurz danach, nicht mit zur WM nach Australien zu reisen. Eine Verletzung am Ellenbogen vom Weltcuprennen im slowenischen Tacen beeinträchtigte den 35-Jährigen so sehr, dass er zum einen bereits im Vorlauf auf dem Augsburger Eiskanal ausschied und zum anderen seinen Einsatz bei der WM absagen musste. „Die Hoffnung, die da war, dass Sideris schmerzfrei paddeln kann, hat sich leider nicht erfüllt“, sagte Bundestrainer Klaus Pohlen.

Kompaktes Weltcup-Programm zehrt an den Kräften von Doppelstarterin Elena Lilik

Eine, die mit frischer Motivation zur WM reist, ist hingegen die Augsburgerin Elena Lilik, die auf ihrer Heimstrecke nach Silber im Kajak-Einer mit Rang fünf im Canadier-Einer noch einen Top-Ten-Platz nachlegte. Weil der Eiskanal erneut wegen Wassermangels erst am Mittwochmorgen geflutet werden konnte, da die Pegelstände des Lechs zuvor zu tief gewesen waren, musste das Wettkampfprogramm für das Weltcup-Finale komprimiert werden. Vorläufe, Halbfinal- und Finalrennen in jeder Disziplin wurden an nur einem Tag absolviert, was gerade bei den Doppelstartern an den Kräften zehrte. Bei der WM ist das Programm hingegen auf vier Tage aufgeteilt. „Es war hier zwar eine ganz gute Übung, aber das braucht man nicht jedes Mal“, sagte Lilik, die C1-Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Paris 2024.

Für sie waren die beiden Erfolge – der Weltcup-Sieg von Tacen vor einer Woche und das Weltcup-Silber von Augsburg – ein wichtiger Schritt. Die Folgen ihrer Handoperation aus dem Januar scheinen überstanden, der Sprung zurück in die Weltspitze ist innerhalb kürzester Zeit geglückt. „Nach so einer Verletzung ist man schon schnell geneigt, in eine Defensivhaltung zu fallen. Aber beim Heimweltcup war ich gezwungen, ein bisschen aggressiver zu fahren. Ich bin dankbar und erleichtert und freue mich jetzt auf die WM“, sagte Lilik.

Ricarda Funk fährt im Kajak Cross zu Gold und Silber

Da wird sie neben ihrem Vater Thomas Apel, dem Bundestrainer der Kajak-Frauen, auch erstmals ihre Schwester Emily Apel an der Seite haben, die sich dieses Jahr neben Lilik und Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) den dritten Platz im K1-Nationalteam gesichert hat. Funk, die K1-Weltmeisterin von 2021, überraschte sich nach einem völlig verunglückten Kajak-Finale am letzten Wettkampftag in Augsburg nicht nur mit der Silbermedaille im Kajak Cross Individual, sondern räumte noch zweimal Gold ab: im Head-to-Head, also dem Viererduell im Wildwasser, und in der Gesamtwertung. „Kajak Cross ist eine Wackeldisziplin, sie ist unberechenbar. Man weiß nie, was die anderen machen. Aber heute habe ich es geschafft, vorne wegzufahren, und das ist cool. Das Gefühl nehme ich erst einmal mit“, blickte die 33-Jährige zuversichtlich auf ihren nächsten WM-Einsatz. Das K1-Männer-Trio für Penrith besteht aus dem Weltcup-Zweiten im K1, Noah Hegge (Kanu Schwaben Augsburg), Hannes Aigner (Augsburger Kajak Verein) und Stefan Hengst (KR Hamm).