Kanuslalom

vor 21 Min.

Weltcup-Zeitplan missfällt den Gastgebern von Kanu Schwaben Augsburg

Plus Mit den neuen Wettkampfzeiten beim Kanuslalom-Weltcup auf dem Augsburger Eiskanal können sich die Veranstalter nicht so richtig anfreunden.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Seit vielen Jahren gehört der Kanuslalom-Weltcup zu den wichtigsten Terminen auf dem Augsburger Eiskanal. Regelmäßig wird dieser internationale Wettbewerb von Kanu Schwaben Augsburg ausgerichtet, so auch 2023. Trotzdem ist in diesem Jahr alles anders. Auf den routinierten Gastgeber-Verein und sein Helfer-Team kommt ein neuer Zeitplan zu, da der ICF, der Internationale Kanuverband "International Canoe Federation", mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 tiefgreifende Änderungen in seinem Programm vorgenommen hat. Das hat schon Auswirkungen auf den Weltcup, der von 1. bis 4. Juni in Augsburg stattfindet.

Grundlegendste Neuerung: am Sonntag werden keine Entscheidungen mehr im Kanuslalom stattfinden. Der Sonntag ist exklusiv für die neue olympische Sportart Kajak Cross reserviert. Allerdings nur der Vormittag, denn bereits um 12.15 Uhr sind die Finalläufe angesetzt, danach ist Schluss. Die Medaillen-Entscheidungen im Kanuslalom sind stattdessen auf Freitagnachmittag (Kajak Frauen und Männer) und Samstagvormittag (Canadier Frauen und Männer) vorgezogen worden. Damit werden am Samstag und Sonntagnachmittag künftig keine Rennen mehr in der olympischen Sportart stattfinden.

