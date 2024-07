Kanute Hannes Aigner tauscht das Kajak mit dem Mikrofon

Es war eine bittere Enttäuschung für den Augsburger Slalomkanuten Hannes Aigner, als feststand, dass er sich erstmals seit 2012 nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert hat. Bei seiner Premiere in London 2012 hatte er Bronze gewonnen, 2016 in Rio de Janeiro mit Rang vier knapp einen Podiumsplatz verpasst und 2021 bei den nachgeholten Corona-Spielen in Tokio erneut Bronze geholt. In Paris wird der erfahrene Paddler des Augsburger Kajak-Vereins jedoch nicht an den Start gehen, nachdem sich in der deutschen Qualifikation im Kajak Einer männlich knapp sein Nationalmannschafts-Kollege Noah Hegge von Kanu Schwaben Augsburg durchgesetzt hatte.

