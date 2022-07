Augsburger Kanuslalom-WM wird zum Publikumsrenner

Plus Das Großereignis auf dem Augsburger Eiskanal erweist sich als Glücksgriff. Das Wochenende ist ausverkauft und fünf Deutsche kämpfen am Sonntag um die Medaillen.

Sie könnte fast nicht besser laufen - die Kanuslalom-Weltmeisterschaft auf dem Augsburger Eiskanal. Das Wochenende ist komplett ausverkauft und auch die bisherigen Wettkampftage waren bestens besucht mit jeweils 6000 bis 7000 Besucherinnen und Besuchern. Das sportliche Groß-Event auf der generalsanierten Olympiaanlage zeigt, welche Fahrt auch eine vermeintliche Randsportart aufnehmen kann, wenn entscheidende Faktoren wie Wetter, Organisation, Stimmung und sportliche Ergebnisse zusammenpassen. Dass die deutsche Slalom-Mannschaft im Teamwettbewerb am Mittwoch gleich mit zweimal Gold und einmal Silber gestartet ist, hat den Titelkämpfen noch einmal richtigen Schub gegeben.