Bundestrainer Pohlen: "Das Publikum am Augsburger Eiskanal war sensationell"

Plus Kanuslalom-Bundestrainer Klaus Pohlen zieht mit neun Medaillen eine mehr als positive WM-Bilanz und würdigt den Einsatz aller Beteiligten. Trotzdem bleiben Aufgaben.

Mit neun WM-Medaillen – fünfmal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze – gab es bei der Kanu-Weltmeisterschaft in Augsburg reichlich Edelmetall für das deutsche Team. Welche Bilanz ziehen Sie als Kanuslalom-Cheftrainer?