Kanuslalom-WM 2022

25.07.2022

Diese Sportler haben Medaillenchancen auf dem Augsburger Eiskanal

Plus Am Mittwoch startet die WM am Eiskanal mit den Teamwettbewerben im Kanuslalom. Die deutsche Mannschaft mit vielen Lokalmatadoren hat gute Chancen auf Medaillen.

Von Andrea Bogenreuther

Fast genau ein Jahr ist es her, dass die zwei Augsburger Kanuten Hannes Aigner und Sideris Tasiadis sowie die Wahl-Augsburgerin Ricarda Funk mit Medaillen von den Olympischen Spielen in Tokio zurückgekehrt sind. Können die Olympiasiegerin und die beiden Bronzegewinner bei der am Mittwoch am Augsburger Eiskanal beginnenden Weltmeisterschaft ihren nächsten Coup landen? Oder ihre starken Paddelkolleginnen und -kollegen aus dem Team des Deutschen Kanu Verbands (DKV), dem mit Elena Lilik, der amtierenden Weltmeisterin im Canadier Einer, und Noah Hegge zwei weitere gebürtige Augsburger angehören?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen