Indien, Australien, Ukraine: Die Welt ist zu Gast am Augsburger Eiskanal

Bei der Kanuslalom-WM treten 300 Sportlerinnen und Sportler aus 51 Nationen an. Die Athleten loben die Atmosphäre, haben aber auch mit eigenen Problemen zu kämpfen.

Wenn man sich einen australischen Kanusportler malen müsste – er würde vielleicht so aussehen wie Tristan Carter. Der 24-Jährige trägt die Haare schulterlang, dazu einen Bart und einen Tropenhut. Als ob das nicht reichen würde, flitzt er mit einer Spiegelreflexkamera am Augsburger Eiskanal entlang, um die Läufe seiner Landsleute einzufangen.