Tickets, Anfahrt, Favoriten: So funktioniert die Kanu-WM in Augsburg

Alles Wissenswerte rund um die Kanu-WM 2022: Was es dort zu erleben gibt, wer Medaillen holen kann und warum man besser nicht mit dem Auto anreist.

Warum gibt es die Kanu-WM in Augsburg?

Bei den Olympischen Spielen 1972 in München wurde der Kanuslalomsport erstmals ins Programm aufgenommen. Da sich der bereits bestehende Eiskanal in Augsburg als Austragungsort anbot, wurden die Wettbewerbe in die Fuggerstadt verlegt. In Erinnerung an diese Spiele vor 50 Jahren erhielt die Augsburg den Zuschlag für die vierte Kanuslalom-WM. Ausgerichtet werden die Titelkämpfe vom Internationalen Kanu Verband (ICF), die Stadt ist Gastgeberin gemeinsam mit den Vereinen Kanu Schwaben Augsburg und dem Augsburger Kajak Verein und ihren 400 ehrenamtlichen Helfern.

Welche Wettbewerbe gibt es bei der Kanuslalom-WM zu sehen?

In drei Disziplinen wird am Augsburger Eiskanal um WM-Medaillen gefahren: im Kajak Einer und Canadier Einer jeweils männlich, weiblich und im Team, sowie im Slalom Extreme im Einzel männlich und weiblich. Beim K1 sitzen die Aktiven im Boot und treiben es mit dem Doppelpaddel durch die ausgehängte Slalomstrecke, im C1 wird im Boot gekniet und das Stechpaddel benutzt. Im Slalom Extreme (CRX) geht es in einem kurzen Plastikboot per Sprung von einer Rampe zu viert ins Wasser. Es werden voraussichtlich 300 Kanuten und Kanutinnen aus 51 Nationen in den insgesamt zehn Medaillenentscheidungen antreten.

In welchen Disziplinen haben die deutschen und speziell die Augsburger Starterinnen und Starter gute Chancen?

In allen Disziplinen gewannen die deutschen Kanutinnen und Kanuten bereits WM- und Olympiamedaillen. Die Augsburgerin Elena Lilik etwa ist amtierende Weltmeisterin im C1 und macht sich vor heimischen Publikum an die Titelverteidigung. Hannes Aigner wurde 2019 in Rio schon K1-Weltmeister. Dazu holten Aigner und sein Teamkollege, Canadierspezialist Sideris Tasiadis, bereits zweimal Olympia-Medaillen nach Augsburg. Die Wahl-Augsburgerin Ricarda Funk ist im Kajak sowohl amtierende Olympiasiegerin als auch Weltmeisterin. Und auch Franz Anton vom KC Leipzig war bereits zweifacher Canadier-Weltmeister, seine Vereinskollegin Andrea Herzog bereits einmal.

Wie kommt man an den Augsburger Olympiapark?

Die Veranstalter raten dringend, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da die Anzahl der Parkplätze in der Umgebung des Eiskanals sehr begrenzt ist. Im Ticket ist die Nutzung des Augsburger ÖPNV eingeschlossen.

Wo wird die Kanuslalom-WM übertragen?

Der Bayerische Rundfunk überträgt in der Sendung "Blickpunkt Sport" live jeweils die Finalläufe am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 11.30 Uhr.

Wann finden welche Wettkämpfe am Eiskanal statt?

Mittwoch 27. Juli: Teamwettbewerbe im K1 und C1 männlich und weiblich (ab 9.30 Uhr) Medaillenzeremonie (13.30 Uhr)

Donnerstag, 28. Juli: Vorläufe Kajak Einer (ab 9.15 Uhr)

Freitag, 29. Juli: Vorläufe Canadier Einer (ab 9. 15 Uhr)

Samstag, 30. Juli: Halbfinale Kajak Einer (ab 9 Uhr), Finale Kajak Einer (12.40 Uhr), Qualifikation Slalom Extreme (16 Uhr)

Sonntag, 31. Juli: Halbfinale Canadier Einer (ab 9 Uhr), Finale Canadier Einer (ab 11.30 Uhr, Medaillenzeremonie (12.45 Uhr), Slalom Extrem Finale und Medaillenzeremonie (15 Uhr), Abschlusszeremonie (17.30 Uhr)

Wo gibt es Eintrittskarten für die WM?

Tickets können online über die Homepage www.augsburg2022.com bestellt werden. Dazu gibt es die Tageskassen Nord und Süd jeweils an den beiden Einlässen oberhalb und unterhalb des Eiskanals. Die Tageskarte für Erwachsene von Mittwoch bis Freitag kostet 5 Euro, am Samstag und Sonntag 17 Euro. Für Jugendliche und Senioren gibt es ermäßigte Karten.