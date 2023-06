Sideris Tasiadis führt Deutschland zu EM-Gold

Der Kanu-Schwabe lässt zusammen mit Timo Trummer und Franz Anton im Canadier-Mannschaftswettbewerb den Gegnern keine Chance. Elena Lilik landet nach Bronze mit dem Kajak-Team auch mit ihren Kolleginnen im Canadier-Wettbewerb auf dem dritten Rang.

Mit der Startnummer eins stand heute die identische Mannschaftsbesetzung am Start, die auch schon im vergangenen Jahr den Europameistertitel einfahren konnte. Sideris Tasiadis (KSA Augsburg) eröffnete das Rennen. Ihm folgten der Zeitzer Timo Trummer in der Mitte und Franz Anton (LKC Leipzig) als Schlussfahrer. Gemeinsam trafen sie einen Fabellauf, blieben eng zusammen und kamen ohne auch nur eine Strafsekunde über die Ziellinie. Und dort schnellten die Fäuste in die Höhe: Die grüne Eins und ein Vorsprung von satten 3,91 Sekunden leuchteten auf der Uhr auf. Da die drei Canadier-Spezialisten als Titelverteidiger zuletzt in das Rennen gegangen waren, gab es keinen Zweifel mehr an dem erneuten Gold-Rang in diesem Jahr.

Großer Vorsprung auf Slowakei und Großbritannien

Mit ihrer sauberen und knappen Linie durch die Torstrecke bauten die Drei ihren Vorsprung gegenüber den Slowaken und Briten von Zwischenzeit zu Zwischenzeit immer weiter aus und verwiesen die Teams letztlich auf die Plätze. Als die Medaillen dann um den Hals hingen, hatten die Sieger dem auch nichts mehr hinzufügen und freuten sich sichtlich über das weitere Edelmetall.

Elena Lilik holt ihre zweite Bronzemedaille

Ebenso erfolgreich ging es für die Frauen im Canadier-Einer zu. Sie starteten im Mittelfeld des Rennens und konnten im Ziel noch nicht ahnen, ob ihre Fahrtzeit für das Podium reichen würde. So war es eine lange Zitterpartie, die Andrea Herzog, Elena Lilik und Nele Bayn im Ziel durchstehen mussten. Doch die zuletzt startenden Teams aus Frankreich und der Slowakei zeigten Schwierigkeiten auf der Strecke und konnten letztlich nicht mehr um die Medaillen mitreden und den Deutschen ihren Bronze-Rang nicht mehr streitig machen.

Elena Lilik fährt auch mit ihrer Schwester Emily Apel im Team auf Platz drei

Für Elena Lilik von den Kanu-Schwaben ist es schon die zweite Bronzemedaille. Auch im Kajak-Teamwettbewerb fuhr sie mit ihren Kolleginnen auf Platz drei. Was diese Medaille ganz besonders macht. Neben Ricarda Funk trug auch Liliks jüngere Schwester, Emily Apel, zum Medaillengewinn bei. Die 20-Jährige war für die ursprünglich geplante Jasmin Schornberg nachnominiert worden, nachdem diese keine Startberechtigung erhalten hatte. „Ich bin megastolz auf die Leistung meiner Schwester bei ihrer ersten EM-Teilnahme“, freute sich Lilik, 24.

Ricarda Funk, Emily Apel und Elena Lilik (von links) freuen sich mit Bundestrainer Thomas Apel über die Bronzemedaille. Foto: Philipp Reichenbach

„Das war schon cool, ich freue mich sehr über diese Chance. Und dann gleich eine Medaille holen, das ist natürlich der Hammer“, war Apel nach dem Lauf noch völlig aufgewühlt. Immerhin war sie mit einer amtierenden Olympiasiegerin und Weltmeisterin sowie ihrer Schwester als Vizeweltmeisterin 2021 durch das Wildwasser gefahren, ohne abzufallen. (AZ/DKV)