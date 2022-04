Transfer von Adeyemi vor Abschluss: Geht jetzt alles ganz schnell?

Der Transfer-Poker um Karim Adeyemi steht kurz vor dem Showdown. Der deutsche Nationalspieler wird sich wohl Borussia Dortmund anschließen. Der FC Bayern geht leer aus.

Borussia Dortmund steht kurz vor einem Transfer-Coup. Nach Informationen von Sport1 hat Karim Adeyemi einen Fünfjahresvertrag vorliegen, auf dem nun nur noch die Unterschrift fehlt. Es ist wohl schon bald mit einem Vollzug zu rechnen, die Ablösesumme soll ebenfalls bereits geklärt sein. Sie soll bei 38 Millionen Euro liegen.

Adeyemi zum BVB: Transfer-Poker vor dem Showdown

Die Ablösesumme wird an Adeyemis aktuellen Klub RB Salzburg gehen. In den letzten Wochen und Monaten hatte es einen Transfer-Poker um den 20-Jährigen gegeben, der weltweit als eines der größten Offensiv-Talente seines Jahrgangs gilt. Dieser wird wohl nun schon bald seinen Showdown erleben.

Adeyemi ist bereits deutscher Nationalspieler und wird in Dortmund etwas mehr als fünf Millionen Euro brutto verdienen. Rund um den Vertrag geht es wohl nur noch um Details. Der BVB hat sich bereits vor Wochen zu dem heißesten Anwärter auf einen Zuschlag für Adeyemi entwickelt. Der gebürtige Münchner war zuvor unter anderem auch von den Bundesliga-Klubs FC Bayern und RB Leipzig umworben worden.

Adeyemi kann Erling Haaland beim BVB ersetzen

In dieser Spielzeit erzielte Adeyemi für Salzburg 20 Tore in 39 Pflichtspielen. Außerdem traf der Mittelstürmer gleich bei seinem Länderspiel-Debüt für das DFB-Team gegen Armenien (6:0). In Dortmund könnte er Starstürmer Erling Haaland ersetzen. Der Norweger wird den BVB im Sommer wohl verlassen - wahrscheinlich in Richtung Manchester City.

