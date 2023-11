Hertha - KSC live im Free-TV und Stream in der 2. Liga: Übertragung, Termin und Uhrzeit

In der 2. Liga trifft der KSC auf Hertha BSC. Das Spiel läuft live im Free-TV und Stream. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit gibt es hier.

Die Hertha und der KSC - zwölf Jahre ist es her, dass sich die beiden Mannschaften zuletzt in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. In der Saison 2023/24 der 2. Liga ist es wieder soweit: Am 13. Spieltag kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams. Es ist ein Spiel unter besonderen Umständen, da die Fanlager der Alten Dame und des Karlsruher SC eine über 45-jährige Fanfreundschaft pflegen. Sportlich gesehen ist das "Freundschaftspiel" dennoch ein Wichtiges: Beide Vereine stehen in der unteren Hälfte der Tabelle.

Der KSC kann vor der Partie gegen die Freunde aus Berlin zwölf Punkte vorweisen und belegt damit aktuell den Relegationsplatz in der 2. Liga - hinter Magdeburg, Hansa Rostock und Schalke. Die drei Clubs befinden sich mit je 13 Punkten jedoch in Schlagdistanz für die Karlsruher.

Am zehnten Spieltag konnten die Blau-Weißen zuletzt einen Sieg feiern. Im heimischen Wildparkstadion hat der KSC mit 3:0 gegen Königsblau gewonnen - ein Tor beigesteuert von Lars Stindl, dem ursprünglichen Eigengewächs. An den beiden Spieltagen 11 und 12 gab es dagegen nichts für den KSC zu holen. Auf St. Pauli verlor man mit 1:2 und acht Tage später zuhause mit 0:3 gegen den SC Paderborn.

Auf der Seite der Herthaner läuft es ebenfalls nicht so, wie gewünscht. Hertha BSC findet sich mit 16 Punkten aus zwölf Spielen auf dem 12. Platz der Tabelle wieder. Jegliche Aufstiegsambitionen - wenn es diese für die Saison 2023/24 gegeben haben soll - sind damit vorerst auf Eis gelegt.

Hertha gegen den KSC: Termin und Uhrzeit des Spiels in der 2. Liga

Zusammenfassend könnten beide Teams die Punkte im Spiel der befreundeten Fanszenen dringend gebrauchen, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Wie es der Spielplan für den KSC in der 2. Liga vorsieht, kann das Team von Trainer Christian Eichner gegen die Freunde aus Berlin am 11. November 2023 wieder auf Punktejagd gehen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr - das Flutlichtspiel wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Nicht nur die Mannschaft, sondern auch viele Fans, die sich das Spiel nicht engehen lassen wollen, müssen sich damit auf eine Reise quer durch die Republik begeben.

2. Liga: Übertragung der Partie Hertha gegen KSC live im Free-TV

Alle KSC-Fans, die nicht die Möglichkeit haben, das Spiel in Berlin live mitzuerleben, können die Partie in den Karlsruher Kneipen oder von zuhause aus sehen. Während die gesamte Zweitligasaison vom Pay-TV-Sender Sky Sport übertragen wird, haben alle Fußballinteressierten, die sich das kostenpflichtige Abonnement nicht leisten möchten, Glück: Die Partie des KSC gegen Hertha BSC Berlin wird auch im Free-TV gezeigt.

Sport1 konnte sich die Übertragungsrechte für die Topspiele am Samstagabend um 20.30 Uhr in der 2. Liga sichern. Ab 19.30 Uhr ist Sport1 vor Ort. Nach den Infos zur Partie folgt dann das Spiel live und in voller Länge im Free-TV. Auf Sky Sport kann die Begegnung genauso angeschaut werden - und über den Stream des Anbieters.

Alle Informationen zur Übertragung sind hier noch einmal kompakt zusammengefasst:

Spiel: Hertha BSC - Karlsruher SC , 2. Liga, 13. Spieltag

- , 2. Liga, 13. Spieltag Datum: Samstag, 11. November 2023

Samstag, 11. November 2023 Uhrzeit : Anpfiff um 20.30 Uhr

Anpfiff um 20.30 Uhr Ort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Übertragung im Free-TV: Sport1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream:Sky, Sport1

Hertha vs. KSC: Bisherige Bilanz der Partie

In den 24 Begegnungen der beiden Teams in der 1. und 2. Bundesliga spricht die Bilanz für den Hauptstadtklub. Laut fussballdaten.de hat die Hertha insgesamt elf Siege gegen die Freunde aus Karlsruhe einfahren können. Sieben Mal konnte der KSC hingegen drei Punkte mitnehmen und in sechs Spielen trennten sich die beiden Teams unentschieden voneinander.

Speziell in den Zweitligapartien behielt Berlin dreimal die Oberhand - zweimal der KSC. Ein Remis gab es ein einziges Mal.