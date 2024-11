Federer adelt Nadal: «Hast mich herausgefordert»

Roger Federer hat seinen langjährigen Rivalen Rafael Nadal vor dessen letzter Tennis-Woche geadelt. «Du hast mich auf eine Art und Weise herausgefordert, wie es kein anderer konnte», schrieb Federer bei Instagram.

Federer (43) und Nadal (38) dominierten jahrelang das Welttennis, zuletzt viele Jahre zusammen mit Novak Djokovic (37). Federer beendete vor zwei Jahren beim Laver Cup in London seine Karriere. In seinem letzten Spiel stand er gemeinsam mit Nadal im Doppel auf dem Platz. Bei der danach folgenden Abschiedszeremonie für den Schweizer saßen die beiden Superstars weinend nebeneinander.

Gemeinsame Tränen beim Federer-Abschied

«Den Platz mit dir in dieser Nacht geteilt zu haben und diese Tränen geteilt zu haben, wird für immer einer der speziellsten Momente in meiner Karriere sein», schrieb der Schweizer.

Nadal hat angekündigt, seine Karriere in dieser Woche bei den Davis-Cup-Finals in Malaga zu beenden. Am Abend (17.00 Uhr) trifft Spanien im Viertelfinale auf die Niederlande. Ob der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger, der wegen Verletzungen zuletzt kaum noch gespielt hat, zum Einsatz kommt, ist noch unklar.