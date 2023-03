Sekunden-Duell der Radstars: Evenepoel besiegt Roglic

Remco Evenepoel hat im Sekunden-Duell der Radstars mit Primoz Roglic bei der Katalonien-Rundfahrt zurückgeschlagen.

Der belgische Weltmeister gewann die Bergankunft in La Molina und entschied die dritte Etappe mit zwei Sekunden Vorsprung vor Roglic für sich.

In der Gesamtwertung liegt der Slowene lediglich aufgrund der besseren Etappenplatzierungen vor dem zeitgleichen Evenepoel. Der Italiener Giulio Ciccone belegte nach 180,6 Kilometern Platz drei und hat diesen Rang auch im Gesamtklassement inne. Die Rundfahrt dient den Topstars als Formtest für die Italien-Rundfahrt im Mai.

Evenepoel trat etwa fünf Kilometer vor dem Ziel an, nur Roglic konnte dem 23-Jährigen folgen. Im Finale parierte Roglic eine weitere Attacke, eher er das Ausnahmetalent auf den letzten Metern ziehen lassen musste. Eine Vorentscheidung um den Gesamtsieg könnte am Freitag bei der Bergankunft in Lo Port erfolgen. Das deutsche Team Bora-hansgrohe liegt mit Giro-Sieger Jai Hindley und Top-Talent Cian Uijtdebroeks in den Top Ten der Gesamtwertung.

(dpa)