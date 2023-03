FIFA verbietet offenbar Regenbogenbinde bei Frauen-WM 2023

Eine weitere WM ohne Regenbogenbinde? Laut dem DFB verbietet die FIFA das Tragen der "One Love"-Binde bei der Frauen-WM 2023. Der Weltverband dementiert.

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar sorgte die "One Love"-Binde für Aufregung. Damit ist eine in Regenbogenfarben gehaltene Spielführerbinde gemeint, welche der Kapitän während den Spielen trägt. Die FIFA untersagte den Kapitänen das Tragen der Binde und die Fußballverbände knickten ein. Auch der DFB. Zuletzt trug Joshua Kimmich bei einem Freundschaftsspiel eine Binde in den Farben Schwarz, Rot und Gold. Die Frauen-Nationalmannschaft trägt in ihren Testspielen hingegen die symbolträchtige Regenbogenbinde. Doch wie sieht es bei der Frauen-WM 2023 aus?

Keine "One Love"-Binde bei Frauen-WM 2023: FIFA verbietet die Regenbogenbinde

Bei der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland wird das Tragen der "One Love"-Binde untersagt sein, genau wie bei der Männer-WM 2022. "Die FIFA hat uns heute Morgen in einem Team-Workshop informiert, dass sie wünschen, dass alle teilnehmenden Nationen bei der Endrunde in Australien und Neuseeland die FIFA-Kapitänsbinde tragen", gab Teammanagerin Maika Fischer. "Auf Rückfrage, ob es möglich ist, eine andere Binde zu beantragen, kam aktuell die Information: nein."

Bei der EM im letzten Jahre hatten die DFB-Frauen noch mit der Regenbogenbinde auflaufen dürfen. Bei der WM 2023 ist das nun nicht mehr der Fall. Welche Strafen drohen würden, wenn sich der DFB über das Verbot hinwegsetzt, ist nicht bekannt. Laut der FIFA soll noch nicht einmal entschieden sein, ob die "One Love"-Binde tatsächlich aus dem Turnier verbannt wird. "Die FIFA möchte zurückweisen, dass im Zusammenhang mit der Armbinde eine Entscheidung gefallen ist", erklärte der Fußball-Weltverband auf Anfrage der dpa: "Die FIFA bemüht sich um einen fortlaufenden Dialog mit Spielerinnen und Mitgliederverbänden."

Frauen-WM 2023: DFB-Frauen tragen die Regenbogenbinde "im Herzen"

Egal ob mit "One Love"-Binde oder ohne, laut Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg tragen die Spielerinnen die Regenbogenbinde "sowieso immer im Herzen".

Die Regenbogenbinde stellt ein Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit dar. Sie soll außerdem die Ablehnung von Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus und Ausgrenzung zeigen und eine Solidarisierung gegenüber LGBTQ+ kommunizieren.

