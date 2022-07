Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal: Termin und Live-Übertragung im TV und Stream

Die Kickers Offenbach treten dieses Jahr im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf an. Hier erfahren Sie alles zu Termin, Uhrzeit, Live-Übertragung des Spiels.

Die Kickers Offenbach haben Fortuna Düsseldorf als Gegner im DFB-Pokal zugelost bekommen. Der Verein, der sonst in der Regionalliga Südwest spielt, trifft damit auf einen Gegner aus der 2. Bundesliga.

Wir haben für Sie alle Infos zur Partie Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf: Uhrzeit, Termin, Übertragung und einen Liveticker.

Kickers Offenbach vs. Fortuna Düsseldorf heute: Termin und Uhrzeit

Das Spiel findet heute, am zweiten Tag des Turniers statt. Anpfiff ist am 30. Juli um 18.00 Uhr. Damit ist das Spiel Teil der letzten Gruppe an Spielen, die an diesem Tag ausgetragen werden. Der Gewinner der Partie kommt weiter in die zweite Runde des DFB-Pokals, welche am 26. Oktober beginnt.

Ausgetragen wird das Spiel im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach. Das Stadion fasst bis zu 20.500 Zuschauer. Da das Spiel durchaus spannend zu werden verspricht, könnten die Tickets am Ende ausverkauft sein.

Live-Übertragung im Free-TV und Stream des Spiels Kickers Offenbach gegen Fortuna Düsseldorf

Das Spiel zwischen den Offenbachern und den Düsseldorfern wird leider nicht Teil der Übertragung von ARD und ZDF im Free-TV sein. Die beiden Sender haben nur die Rechte an der Ausstrahlung einer bestimmten Zahl von Spielen erworben. Doch im Pay-TV sind wie gewohnt alle Spiele live bei Sky zu sehen.

Möchte man die Spiele im Livestream sehen, ist ebenfalls Sky die richtige Anlaufstelle. Auf seinen Streamingdiensten bietet der Sender eine Live-Übertragung an. Um diese nutzen zu können, benötigt man jedoch ein Abo. Die Übertragung des DFB-Pokals erhält man z.B. im Sky Sportpaket. Dieses ist ab 17,25 Euro monatl. zu haben.

Hier haben wir noch einmal eine Zusammenfassung zu den Daten des Spiels für Sie:

Spiel: Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf

- Datum: Samstag, 30. Juli

Samstag, 30. Juli Uhrzeit : 18.00 Uhr

18.00 Uhr Ort: Bieberer Berg , Offenbach

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky

Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf im DFB Pokal 2022/2023: Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Liveticker

Mit unserem Liveticker halten wir Sie jederzeit auf dem Laufenden zu den aktuellen Terminen des DFB-Pokals. Im Liveticker erfahren Sie außerdem alles zu Aufstellung und Spielverlauf der anstehenden Partien.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Kickers Offenbach vs. Fortuna Düsseldorf: Bilanz und Infos

Am 30. Juli kommt es bereits zum fünften Mal zum Duell zwischen den Kickers Offenbach und der Fortuna Düsseldorf. Bereits das erste Spiel zwischen den beiden Vereinen gewannen die Offenbacher. Damals, 1966, gingen sie siegreich mit 2:1 vom Platz. Auch das letzte Mal, dass die beiden beim DFB-Pokal aufeinandertrafen, ging nicht gut für die Düsseldorfer aus. Die Offenbacher gewannen auch dieses Spiel, 2:0.

Aufgrund dieser Geschichte wird es spannend, wer die nächste Runde zwischen den beiden für sich entscheiden kann. Sicher ist, dass das Spiel am 30. Juli mindestens den Offenbacher Fans einiges zu bieten haben wird.

