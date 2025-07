Das Trikot des FC Bayern, so munkelt man in der Fußball-Branche, wiegt etwas mehr als das eines anderen Klubs. Selbstredend sind die Jerseys der Münchner ebenso wie die der Konkurrenz in Bangladesch, Vietnam oder in einem anderen Niedriglohnland gefertigt worden. Aber die unmenschliche Erwartungshaltung, jedes Spiel mit der unerbittlichen Mia-san-mia-Attitüde zu dominieren, das sei eben doch noch mal die besondere Herausforderung.

Was für das Trikot als solches gilt, gilt natürlich erst recht für das Kapitänsamt und die dazugehörige Binde beim deutschen Rekordmeister. Furchtlose Alfa-Tiere wie Klaus Augenthaler, Oliver Kahn und Stefan Effenberg haben sie getragen. Seit einigen Jahren liegt das Amt bei Manuel Neuer, seines Zeichens mehrfacher Welttorhüter und 1,93 Meter großer Modellathlet. Weil Neuer aber seit geraumer Zeit ausfällt, müssen die Stellvertreter ran. In Heidenheim war das der Job von Joshua Kimmich. Der 30-Jährige hatte aber sichtlich mit der Binde zu kämpfen. Die sei schlichtweg zu groß für seinen Bizeps gewesen, sagte er nach dem Spiel: „Mein Oberarm und die Binde passen noch nicht ganz zusammen, da müssen wir noch dran arbeiten.“

Kimmich zur Kapitänsbinde: „Entweder mehr pumpen, oder eine kleinere Binde bestellen“

Sein Tor erzielte er, nachdem er die Binde ins Eck geworfen hatte. Was also nun tun? „Entweder mehr pumpen, oder eine kleinere Binde bestellen“, gab sich der Ersatz-Capitano selbstkritisch. In der Nationalmannschaft ist Kimmich längst Kapitän und kommt mit der DFB-Binde klar – aber ist eben nicht der FC Bayern. Immerhin: Nach dem 4:0 in Heidenheim spricht vieles dafür, dass Kimmich und Co. bald Meister sind. Mehr dazu im Sport – egal ob mit oder ohne Kapitänsbinde.