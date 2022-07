Die besten Nachwuchs-Kletterer Europas machen Station in Augsburg

Die Jugend-Europameisterschaft war in Augsburg zu Gast. Im Lead- und Speedklettern messen sich die besten Nachwuchsathleten. Deutsche enttäuschen im Lead.

Seit den Sommerspielen in Tokio im vergangenen Jahr gilt Klettern als olympische Disziplin. Die Begeisterung, den diese Sportart in den letzten Jahren auslöst, ist immens groß. Dabei spielt es keine Rolle, ob outdoor an Felswänden, oder indoor in der Kletterhalle. Sportklettern ist vielfältig, deswegen auch für Viele so interessant.

Klettern ist dabei nicht gleich Klettern. Es gibt drei verschiedene Arten. Die sicherlich geläufigste Form ist Bouldern. In unmittelbarer Höhe über dem Boden kommt es auf die Geschicklichkeit an. Ohne Sicherungsseil werden ausschließlich kurze Abschnitte geklettert. Deutlich anspruchsvoller ist hingegen das Lead-Klettern – auch Schwierigkeitsklettern genannt. Knifflige Routen von in etwa 15 bis 20 Metern Höhe verlangen den Athleten viel Kraft und Ausdauer ab. Unter Beachtung eines Zeitlimits wird die erreichte Höhe bewertet. In der dritten Variante, dem Speed-Klettern, geht es – wie der Name schon sagt – um Schnelligkeit. Ziel ist es, eine feste Route möglichst schnell zu bewältigen.

Sandra Hopfensitz ging als Favoritin in die Veranstaltung

Wer im Jugendbereich in den Disziplinen Lead- und Speedklettern die Nase vorn hat, wurde bei den Jugend-Europameisterschaften entschieden. Schauplatz der Wettkämpfe war das Kletterzentrum Augsburg, das gleichzeitig als Landesleistungszentrum Bayern des Deutschen Alpen Verbands (DAV) fungiert. Die erst 2018 eröffnete Anlage war nach zweijähriger Corona-Unterbrechung wieder Austragungsort eines Kletter-Großereignisses. Mit Teilnehmern aus über 25 Ländern aus ganz Europa versammelte sich an diesem Wochenende nahezu die gesamte Jugend-Elite. Vor rund 500 Zuschauern traten die Teilnehmer in den Altersklassen von U16 bis U20 an. Unter ihnen auch einige deutsche Starter. Im Vorfeld als Favoritin gehandelt wurde Sandra Hopfensitz.

Die 19-Jährige holte bei der deutschen Meisterschaft im Oktober die Silbermedaille und ging als Lokalmatadorin vor heimischem Publikum an die Wand. Nach einem erfolgreichen Qualifikationstag am Freitag, hielt sich der sportliche Erfolg der deutschen Kletterer im Lead aber weitestgehend in Grenzen. Bester Deutscher wurde Yannick Nagel als Drittplatzierter in der Altersklasse U18. Sandra Hopfensitz (U20) schied im Halbfinale aus und belegte Platz elf.

Im Speed an der 15-Meter Wand lief es dagegen deutlich besser. Nele Thomas wurde Europameisterin in der Altersklasse U16. Aodhan Umlauf und Nuria Brockfeld (U20) belegten den zweiten, Lilly Neubürger und Anna Maria Apel jeweils den dritten Platz (U16/18).