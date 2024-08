Klettern bei Olympia 2024: Termine im Zeitplan und Live-Übertragung

Das Sportklettern ist 2024 zum zweiten Mal, Teil des Zeitplans von Olympia. Die Premiere fand noch bei den Olympischen Sommerspielen 2020, die aber erst 2021 ausgetragen werden konnten, statt. Bei den damaligen Spielen in Tokio gab es jeweils einen Wettbewerb für Männer und Frauen, die als olympische Kombinationen aus den Klettersportarten des Speedkletterns, Boulderns und Leadkletterns ausgetragen wurden.

Bei den Pariser Olympia-Spielen in 2024 gibt es allerdings eine kleine Änderung: Es sollen nur zwei Wettbewerbe ausgetragen werden. Einmal die olympische Kombi bestehend aus Bouldern und Leadklettern und das Speedklettern als separater Wettbewerb. Geklettert wird in der Sportkletteranlage Le Bourget - der einzige Veranstaltungsort, der neben dem Olympischen Wassersportzentrum in Saint-Denis speziell für die Pariser Olympischen Spiele 2024 gebaut wurde.

Doch wann genau werden die Wettbewerbe ausgetragen? Wie sehen die Termine im Zeitplan von Olympia 2024 aus? Und wo wird Klettern bei Olympia im Free-TV und Stream übertragen? Hier verraten wir Ihnen alle Details.

Klettern bei den Olympischen Sommerspielen 2024: Das sind die Termine im Zeitplan

Los geht es am 5. August. Ab dann werden die zwei verschiedenen Arten des Kletterwettbewerbs der Damen und Herren bis zum 10. August 2024 ausgetragen. Laut dem Veranstalter seien die Termine jedoch nicht in Stein gemeißelt und könnten jederzeit geändert werden. Dennoch finden Sie hier die angekündigten einzelnen Termine der Kletterwettbewerbe auf einen Blick:

Montag, 5. August 2024

10.00 Uhr: Herren Bouldern und Lead, Bouldern HF

13.00 Uhr: Damen Speed, Qualifikation Setzliste

13.40 Uhr: Damen Speed, Qualifikation, Ausscheidung

Dienstag, 6. August 2024

10.00 Uhr: Damen Bouldern und Lead, Bouldern HF

13.00 Uhr: Herren Speed, Qualifikation Setzliste

13.40 Uhr: Herren Speed, Qualifikation, Ausscheidung

Mittwoch, 7. August 2024

10.00 Uhr: Herren Bouldern und Lead, Bouldern HF

12.28 Uhr: Damen Speed Viertelfinale

12.46 Uhr: Damen Speed Halbfinale

12.55 Uhr: Damen Speed Finale

Donnerstag, 8. August 2024

10.00 Uhr: Damen Bouldern und Lead, Bouldern HF

12.28 Uhr: Herren Speed Viertelfinale

12.46 Uhr: Herren Speed Halbfinale

12.55 Uhr: Herren Speed Finale

Freitag, 9. August 2024

10.15 Uhr: Herren Bouldern und Lead, Bouldern Finale

12.28 Uhr: Herren Bouldern und Lead, Lead Finale

Samstag, 10. August 2024

10.15 Uhr: Damen Bouldern und Lead, Bouldern Finale

12.28 Uhr: Damen Bouldern und Lead, Lead Finale

So wird Klettern bei Olympia 2024 im TV übertragen

Für alle, die auf eine Übertragung von den Olympischen Sommerspielen 2024 im Free-TV warten, gibt es freudige Nachrichten. Warner Bros. Discovery hat sich die Übertragungsrechte an den Pariser Olympischen Sommerspielen 2024 sichern können, sodass alle Wettkämpfe bei Eurosport 1 und somit im Free-TV gezeigt werden. Das ZDF und der ARD haben ebenfalls Lizenzen für einige ausgewählte Wettkämpfe ergattern können. Bis zu 17 Stunden täglich übertragen die öffentlich-rechtlichen Sender die verschiedenen Wettkämpfe aller Rubriken live.

Wann und wo nun aber die Begegnungen im Klettern genau übertragen werden, können Sie im Programm des ZDF und der ARD nachschauen. Zudem bietet auch die Webseite von Eurosport 1, Informationen zu den Sendeterminen vom Klettern und allen anderen olympischen Rubriken.

Klettern bei Olympia 2024: Übertragung im Stream

Um die Kletterwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2024 im Livestream sehen zu können, können Sie das Angebot von Discovery+ aufsuchen. Dort werden alle Wettbewerbe aller Rubriken gezeigt. Doch um auf diesen Stream zuzugreifen, benötigen Sie ein Abo. Dieses gibt es bereits ab 5,99 Euro im Monat in der werbefreien Version. Für 3,99 Euro wird auch Version mit Werbungen angeboten.

Auch die Mediatheken der ARD und des ZDF bieten eine Möglichkeit zum Streamen der olympischen Spiele - ob Klettern oder andere Rubriken. Auf Sportschau.de und im Sportstudio können Sie neben der im TV übertragenen Wettkämpfe, auch nur im Stream verfügbare Begegnungen live schauen. Sollten also die Wettkämpfe des Kletterns nicht komplett im linearen Fernsehen übertragen werden, so bieten Ihnen die Live-Streams die Möglichkeit alle Begegnungen der Rubrik zu sehen.

Die Sieger von Klettern bei Olympia 2020

In der Gesamtbewertung beim Sportklettern der Männer bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann der Spanier Alberto Ginés López die Goldmedaille, während die silberne Medaille an Amerikaner Nathaniel Coleman ging. Die Bronzemedaille gewann Jakob Schubert aus Österreich. Bei den Frauen ging die goldene Medaille nach Slowenien dank der Leistung von als Janja Garnbret. Die silberne Medaille konnte sich Miho Nonaka aus Japan sichern, während die Bronzemedaille ebenfalls nach Japan mit der Leistung von Akiyo Noguchi ging.