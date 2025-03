Bayern-Basketballer wochenlang ohne Nationalspieler da Silva

Basketball-Bundesligist FC Bayern München muss vor der entscheidenden Saisonphase mehrere Wochen auf Nationalspieler Oscar da Silva verzichten. Der 26-Jährige erlitt vor einer Woche beim Euroleague-Spiel gegen Paris Basketball (88:93) eine Innenbandverletzung im rechten Knie und wurde am Mittwoch operiert, wie die Münchner mitteilten.

Da Silva stand zuletzt in der Startformation des deutschen Meisters. In der Liga kommt der gebürtige Münchner in dieser Saison bislang auf knapp 20 Minuten Einsatzzeit und 6,8 Punkte pro Spiel. In der Euroleague sind es rund 16 Minuten und 5,0 Zähler pro Partie. Da Silva war im vergangenen Sommer vom FC Barcelona zum FC Bayern gewechselt.